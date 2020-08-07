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Медик назвал неожиданную опасность посещения бани
Источник материала: ОНТ
Посещение бани может нанести вред глазам. Такой вывод сделал хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев,
Дмитрий Дементьев рассказал, что высокая температура в парилке может вызвать нарушение кровообращения сосудов сетчатки и спазм сосуда головного мозга, если у человека есть патологии. Также у некоторых людей при посещении бани может произойти острый приступ глаукомы, а это чревато практически мгновенной потерей зрения.
По словам офтальмолога, посещение бани может спровоцировать и катаракту, и атрофию зрительного нерва. Поэтому людям с проблемами со зрением ходить в баню нужно с осторожностью.
ФОТО: pinterest
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Посещение бани может нанести вред глазам. Такой вывод сделал хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев, пишет РИА «Новости». Дмитрий Дементьев рассказал, что высокая...
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