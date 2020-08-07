ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Медик назвал неожиданную опасность посещения бани

07.08.2020 12:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Медик назвал неожиданную опасность посещения бани

Посещение бани может нанести вред глазам. Такой вывод сделал хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев, пишет РИА «Новости». 

Дмитрий Дементьев рассказал, что высокая температура в парилке может вызвать нарушение кровообращения сосудов сетчатки и спазм сосуда головного мозга, если у человека есть патологии. Также у некоторых людей при посещении бани может произойти острый приступ глаукомы, а это чревато практически мгновенной потерей зрения. 

По словам офтальмолога, посещение бани может спровоцировать и катаракту, и атрофию зрительного нерва. Поэтому людям с проблемами со зрением ходить в баню нужно с осторожностью. 

ФОТО: pinterest



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посещение бани может нанести вред глазам. Такой вывод сделал хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев, пишет РИА «Новости».  Дмитрий Дементьев рассказал, что высокая...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартовал розыгрыш Кубка Салея по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика