Медик назвал неожиданную опасность посещения бани

Источник материала: ОНТ

Посещение бани может нанести вред глазам. Такой вывод сделал хирург-офтальмолог Дмитрий Дементьев, пишет РИА «Новости».

Дмитрий Дементьев рассказал, что высокая температура в парилке может вызвать нарушение кровообращения сосудов сетчатки и спазм сосуда головного мозга, если у человека есть патологии. Также у некоторых людей при посещении бани может произойти острый приступ глаукомы, а это чревато практически мгновенной потерей зрения.

По словам офтальмолога, посещение бани может спровоцировать и катаракту, и атрофию зрительного нерва. Поэтому людям с проблемами со зрением ходить в баню нужно с осторожностью.

ФОТО: pinterest









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