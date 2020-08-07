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Загрузка ядерного топлива началась на первом энергоблоке Белорусской АЭС

07.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока номер один. Этот этап является физическим. Осенью произойдет энергетический пуск и начнется выработка электричества, пишет госкорпорация «Росатом» в своем Twitter-аккаунте.

Накануне департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси выдал разрешение на загрузку топлива в реактор. Всего в его активную зону поступит 163 тепловыделяющие сборки.

Напомним, БелАЭС возводится в Гродненской области в Островце. У станции два реактора ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт. Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.



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Этот этап является физическим. Осенью произойдет энергетический пуск и начнется выработка электричества.
 
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