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Анна Шаркунова выпустила «Песню счастливых людей». В клипе на нее снялось много известных белорусов

07.08.2020 13:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анна Шаркунова выпустила «Песню счастливых людей» и видео на нее. Певица назвали эту композицию одной из самых важных в своей жизни. В клипе снялось много известных белорусов, а лейтмотивом стала фраза «нас мало, но мы есть».

Анна Шаркунова написала, что эта песня — самая добрая и честная, которую она когда-то писала. В треке звучат такие строки: «Летаем во сне, мечтаем и верим, что мы однажды что-то изменим. Что-то построим, отменим границы, что-то оставим, чем будем гордиться. Пусть шансов на это мало… Мало, но есть!». Девушка поблагодарила всех, кто был причастен к созданию песни и видео.

В ролике снялись Вадим Галыгин, Владимир Пугач, Naviband, Nizkiz, Віталь Гуркоў, Денис Дудинский, Екатерина Раецкая, Владимир Цеслер, Андрей Скороход, Искуи Абалян, Ольга Хижинкова, Светлана Зеленковская, Змiцер Вайцюшкевiч, Андрей Бонд, Катя Пытлева, Дима Кохно, Валерий Дайнеко, KANAPLEV+LEYDIK, Антон Мартыненко, Владимир Кубышкин, Павел Костевич, Екатерина Галкина, Сергей Малиновский.

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Теги: Минск
 
 
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Анна Шаркунова выпустила «Песню счастливых людей» и видео на нее. Певица назвали эту композицию одной из самых важных в своей жизни. В клипе снялось много...
 
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