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5 предметов в доме, которые мешают худеть

07.08.2020 13:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 предметов в доме, которые мешают худеть

Оказывается, что в нашем доме существуют предметы, которые могут заставить нас есть больше, чем нам необходимо. Проверьте ваш дом на наличие перечисленных ниже предметов, может быть именно они мешают вам заполучить фигуру мечты. Об этом сообщает портал Goodhouse.ru.

1. Большие тарелки

Из такой посуды мы съедаем гораздо больше, чем нам необходимо. Это доказали большинство исследований. Приобретите тарелки на 3-4 см меньше в диаметре. Даже такое          незначительное изменение диаметра вашей посуды поможет вам похудеть без диет и голодания.

2. Слишком большие стаканы

Если вам сложно отказаться от сладких напитков, то попробуйте хотя бы уменьшить объём стакана. Выбирайте более узкие стаканы, которые вмещают меньший объём жидкости. А вот воду, наоборот, стоит пить из более низких бокалов. Чем больше вы выпьете воды, тем будет лучше для вас.

3. Телевизор

Бесспорно, готовить или употреблять пищу во время просмотра телевизора куда интереснее, чем без него. Однако во время приёма пищи всё же лучше отключать телевизор. Дело в том, что чем больше вы будете сосредотачиваться на приёме пищи, тем меньше вы съедите лишнего.

4. Шторы в спальне

Чем легче шторы в вашей спальне, тем хуже будет ваш сон. Для полноценного отдыха организму необходима полнейшая темнота. А чем меньше мы высыпаемся, тем больше мы передаем и употребляем калорийной пищи. К слову, если вы не хотите менять шторы, то приобретите повязку для сна.

5. Ноутбук и смартфон

Ничего здорового в привычке постоянно сидеть в соцсетях нет. Чем больше вы будете рассматривать идеальные фигуры в них, тем выше вероятность нарушений пищевого поведения. Помимо этого, красивые фотографии еды также провоцируют нас переедать.

фото: rg.ru

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Оказывается, что в нашем доме существуют предметы, которые могут заставить нас есть больше, чем нам необходимо. Проверьте ваш дом на наличие перечисленных ниже...
 
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