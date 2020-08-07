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Глюкозе запретили въезд в Украину
Источник материала: Tut.by
Украинские пограничники не пропустили в страну российскую певицу Глюкозу и запретили ей въезд сроком на три года из-за посещения Крыма,
Ее остановили в киевском аэропорту Борисполь в четверг, она прибыла рейсом из Минска.
— Сама гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом Глюкоза и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности вначале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году, — говорится в сообщении.— За нарушение требований закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» россиянке запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь, — сообщили в погранслужбе.
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До этого она побывала в Крыму.
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