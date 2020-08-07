Источник материала: Tut.by

Украинские пограничники не пропустили в страну российскую певицу Глюкозу и запретили ей въезд сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщает пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

Ее остановили в киевском аэропорту Борисполь в четверг, она прибыла рейсом из Минска.

— Сама гражданка оказалась российской певицей, которая выступает под псевдонимом Глюкоза и в Крым неоднократно ездила на концерты и вечеринки. В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности вначале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году, — говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глюкозе запретили въезд в Украину До этого она побывала в Крыму.

— За нарушение требований закона «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» россиянке запретили въезд в Украину на 3 года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь, — сообщили в погранслужбе.