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Массовые бесплатные концерты 8 августа отменили и перенесли. Везде - и в Минске, и в регионах
Источник материала: Tut.by
Масштабных
В столице на концерте 8 августа должны были выступить Tyga, Мэвл, Saint Jhn, Джаро и Ханза, Немига, Rasa. Но они отказались. Сегодня управляющий компанией-организатором Atom Entertainment Group Андрей Алексеев сообщил TUT.BY, что шоу планируют провести, но позже.
Собеседник считает, что пара сотен или тысяч человек с помощью соцсетей смогли забрать праздник у десятков тысяч. Он говорит, что концерт делали для всех и изначально мероприятие не было политическим, оно должно было исключительно развлечь людей.
— Одна часть людей попыталась доказать артистам, что это политическая акция, их втянули в политические разборки. Но я считаю, что музыка существует, чтобы людей объединять, а не разъединять. А сейчас получается, что если кому-то захочется, он может написать в соцсетях — и все отменить. Но что плохого в концерте, на который приезжают люди, которые в Беларуси вообще никогда не были (речь идет о американских рэперах Tyga и Saint Jhn. — Прим. TUT.BY)? Кому это мешает?
Алексеев говорит, что в личных сообщениях артисты получали угрозы, к родителям одного из молодых исполнителей «ломились в дверь». И, мол, именно из-за угрозы жизням звезд и возможных провокаций на самом мероприятии было принято решение его перенести.
— Мы проведем концерт после того, как пройдут выборы. Сейчас место и дату я называть не буду. Но закончатся выборы — мы все объявим. И те артисты, которые были с нами, приедут на этот концерт.
В Витебске праздничный концерт
Не будет
Могилев ждал 8 августа приезд Boney M, «Дискотеки Авария», «Сябров», «Кар-Мэн» и Инны Афанасьевой. Концерт тоже
Концерт в Бобруйске, который должен был пройти около Ледового дворца с 18.00 до 23.00, тоже отменили.
В
Напомним, в среду стало известно, что в субботу, за день до выборов, в Минске и областных городах пройдут большие концерты. В них должны были принимать участие белорусские, российские, украинские и американские исполнители. Однако белорусы стали
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В некоторых городах концерты переносят на неопределенный срок, в других - отменяют.
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