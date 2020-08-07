﻿ Массовые бесплатные концерты 8 августа отменили и перенесли. Везде - и в Минске, и в регионах. 21.by
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Массовые бесплатные концерты 8 августа отменили и перенесли. Везде - и в Минске, и в регионах

07.08.2020 13:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Масштабных предвыборных концертов с участием белорусских и российский звезд 8 августа не будет. После обращения поклонников многие зарубежные артисты отказались от участия них. В результате в Гомеле и Гродно концерты, похоже, и вовсе отменили, в Бресте, Витебске, Могилеве и Минске — перенесли на неопределенный срок.


Фото: читатель TUT.BY

В столице на концерте 8 августа должны были выступить Tyga, Мэвл, Saint Jhn, Джаро и Ханза, Немига, Rasa. Но они отказались. Сегодня управляющий компанией-организатором Atom Entertainment Group Андрей Алексеев сообщил TUT.BY, что шоу планируют провести, но позже.


Скриншот со страницы Мэвл

Собеседник считает, что пара сотен или тысяч человек с помощью соцсетей смогли забрать праздник у десятков тысяч. Он говорит, что концерт делали для всех и изначально мероприятие не было политическим, оно должно было исключительно развлечь людей.

— Одна часть людей попыталась доказать артистам, что это политическая акция, их втянули в политические разборки. Но я считаю, что музыка существует, чтобы людей объединять, а не разъединять. А сейчас получается, что если кому-то захочется, он может написать в соцсетях — и все отменить. Но что плохого в концерте, на который приезжают люди, которые в Беларуси вообще никогда не были (речь идет о американских рэперах Tyga и Saint Jhn. — Прим. TUT.BY)? Кому это мешает?

Алексеев говорит, что в личных сообщениях артисты получали угрозы, к родителям одного из молодых исполнителей «ломились в дверь». И, мол, именно из-за угрозы жизням звезд и возможных провокаций на самом мероприятии было принято решение его перенести.

— Мы проведем концерт после того, как пройдут выборы. Сейчас место и дату я называть не буду. Но закончатся выборы — мы все объявим. И те артисты, которые были с нами, приедут на этот концерт.

В Витебске праздничный концерт перенесли на неопределенный срок. Там должны были выступить Григорий Лепс, Александр Панайотов, группы «Фабрика» и «Лас Вегас».

Не будет концерта и в Бресте. В городе срывают расклеенные афиши с именами приглашенных артистов: Стас Пьеха, Олег Винник, Юлианна Караулова, группа «Леприконсы». Изначально сообщалось о том, что в концерте примет участие группа «Краски», но позже эту информацию TUT.BY опровергли представители коллектива. Как сообщил в своем телеграм-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, мероприятие перенесено. На какую дату — неизвестно.

Могилев ждал 8 августа приезд Boney M, «Дискотеки Авария», «Сябров», «Кар-Мэн» и Инны Афанасьевой. Концерт тоже перенесли. Но ни дату переноса, ни место, ни организатора в горисполкоме TUT.BY не назвали. Вместе с концертом перенесли и продуктовую ярмарку, которая должна была проходить возле Ледового дворца.

Концерт в Бобруйске, который должен был пройти около Ледового дворца с 18.00 до 23.00, тоже отменили.

В Гомеле и Гродно концерты отменили. У Ледового дворца перед гомельчанами должны были выступать Boney M, Morandi, «Сябры», Jazz City Band и «Дискотека Авария». В Гродно ждали Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Руслана Алехно и участницу музыкального шоу «Голос» Элину Чагу.


Фото: скриншот Facebook

Напомним, в среду стало известно, что в субботу, за день до выборов, в Минске и областных городах пройдут большие концерты. В них должны были принимать участие белорусские, российские, украинские и американские исполнители. Однако белорусы стали атаковать соцсети заявленных артистов с просьбами не приезжать. Они писали, что не стоит поддерживать действующую власть. Леонид Агутин, группы Rasa, «Кар-Мэн», дуэт Джаро и Ханза, Юлианна Караулова, Мэвл, Григорий Лепс и американские реперы Tyga и Saint Jhn позже сообщили, что отказываются от выступлений.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В некоторых городах концерты переносят на неопределенный срок, в других - отменяют.
 
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