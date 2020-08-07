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Старший сын Ричарда Гира. Как выглядит 20-летний Гомер

07.08.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Много лет назад Ричард Гир попал в список самых привлекательных голливудских актёров. Не одна девушка мечтала создать семью вместе с Гиром, и трём женщинам это удалось.

В первом браке с Синди Кроуфорд у Ричарда не было детей, а вот во втором с Кэри Лоуэлл – родился сын Гомер Джеймс Джигми Гир. Сейчас парню уже 20 лет, и все признают, что в плане внешности юноша не уступает своему звёздному отцу. О молодом человеке практически нет информации, но известно, что он живёт в Нью-Йорке и окончил среднюю школу Хакли.

Старший сын Ричарда Гира. Как выглядит 20-летний Гомер
Фото: Getty Images (Ричард Гир и Кэри Лоуэлл) 

Старший сын Ричарда Гира. Как выглядит 20-летний Гомер
Фото: facebook.com/homer.gere.9 

Старший сын Ричарда Гира. Как выглядит 20-летний Гомер
Фото: facebook.com/homer.gere.9 

Старший сын Ричарда Гира. Как выглядит 20-летний Гомер
Фото: facebook.com/homer.gere.9 

В настоящее время Ричард женат на Алехандре Сильве. В феврале 2019 года у супругов родился сын, мальчика назвали Александром.

Впервые о новых отношениях Гира стало известно в 2015 году. Через год пара официально подтвердила эту информацию, а в 2017 году на безымянном пальце девушки появилось кольцо (здесь подробности). 

Люди в материале: Ричард Гир, Гомер Джеймс Джигми Гир, Синди Кроуфорд, Кэри Лоуэлл, Алехандра Сильва, Carey Lowell, Homer James Jigme Gere, Alejandra Silva, Cindy Crawford, Richard Gere

 
 
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Много лет назад Ричард Гир попал в список самых привлекательных голливудских актёров. Не одна девушка мечтала создать семью вместе с Гиром, и трём женщинам это...
 
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