Микаэла Джексон. Женская версия поп-иконы покорила соцсети

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Сеть попали фотографии девушки-двойника Майкла Джексона. Снимки в свой Twitter выложила пользователь под ником Lorun.

Самым известным двойником Майкла Джексона считался Серхио Кортес. На своём сходстве со звездой он и построил свою карьеру.



Фото: instagram.com/sergiocortesparra

Однако в первых числах августа пользователи социальных сетей обнаружили фотографии молодой девушки, которая могла бы конкурировать с Кортесом по степени идентичности с Джексоном.

Вот как выглядит женская версия певца.



Фото: twitter.com/Lorunelisabeth



Фото: twitter.com/Lorunelisabeth

Интернет-комментаторам такие фотографии понравились . Девушку называли Микаэлой Джексон и писали, что это дочь исполнителя.

Но сходство с поп-иконой оказалось ненастоящим. Если посмотреть на другие фотографии в профиле Lorun, то можно увидеть, что она совсем не похожа на короля поп-музыки. Да и сама девушка в другой публикации намекнула, что с образом поп-иконы она схитрила.



Фото: twitter.com/Lorunelisabeth



Фото: twitter.com/Lorunelisabeth

Популярность взлетела вверх благодаря мобильному приложению, с помощью которого можно стать двойником не только Майкла Джексона, но и других известных персон.