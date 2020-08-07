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Микаэла Джексон. Женская версия поп-иконы покорила соцсети

07.08.2020 13:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Сеть попали фотографии девушки-двойника Майкла Джексона. Снимки в свой Twitter выложила пользователь под ником Lorun.

Самым известным двойником Майкла Джексона считался Серхио Кортес. На своём сходстве со звездой он и построил свою карьеру.

Микаэла Джексон. Женская версия поп-иконы покорила соцсети
Фото: instagram.com/sergiocortesparra

Однако в первых числах августа пользователи социальных сетей обнаружили фотографии молодой девушки, которая могла бы конкурировать с Кортесом по степени идентичности с Джексоном.

Вот как выглядит женская версия певца.

Микаэла Джексон. Женская версия поп-иконы покорила соцсети
Фото: twitter.com/Lorunelisabeth

Микаэла Джексон. Женская версия поп-иконы покорила соцсети
Фото: twitter.com/Lorunelisabeth

Интернет-комментаторам такие фотографии понравились. Девушку называли Микаэлой Джексон и писали, что это дочь исполнителя.

Но сходство с поп-иконой оказалось ненастоящим. Если посмотреть на другие фотографии в профиле Lorun, то можно увидеть, что она совсем не похожа на короля поп-музыки. Да и сама девушка в другой публикации намекнула, что с образом поп-иконы она схитрила.

Микаэла Джексон. Женская версия поп-иконы покорила соцсети
Фото: twitter.com/Lorunelisabeth

Микаэла Джексон. Женская версия поп-иконы покорила соцсети
Фото: twitter.com/Lorunelisabeth

Популярность взлетела вверх благодаря мобильному приложению, с помощью которого можно стать двойником не только Майкла Джексона, но и других известных персон.

Питт и Хемсворт, Альба и Гранде. Как бы выглядел человек с внешностью двух знаменитостей – смотрите здесь.

Люди в материале: Майкл Джексон, Серхио Кортес

 
 
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Новости Великобритании. В Сеть попали фотографии девушки-двойника Майкла Джексона. Снимки в свой Twitter выложила пользователь под ником Lorun. Самым известным...
 
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