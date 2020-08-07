Стали известны все участники 1/4 финала футбольной Лиги Европы

Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге Европы определились все участники 1/4 финала.

В ответном матче 1/8 «Байер» обыграл шотландский «Рейнджерс» — 1:0. Единственный мяч на счету Муссы Диаби. Первый матч противостояния завершился победой немецкого клуба — 3:1. Испанская «Севилья» обыграла «Рому» – 2:0. Забитые мячи на счету Серхио Рехильона и Юссефа Эн-Несери. Швейцарский «Базель» после гостевой виктории над немецким «Айнтрахтом» (3:0) в ответном матче выиграл со счетом 1:0. В 1/4 финала швейцарцы сыграют с чемпионом Украины донецким «Шахтёром». Составы остальных четвертьфинальных пар: «Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед», «Интер» — «Байер», «Севилья» — «Вулверхэмптон».

Начиная с четвертьфинальной стадии все матчи Лиги Европы пройдут на аренах Германии и будут состоять из одного матча.

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