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«Он дал нам муку!»: сняли смешное видео по фразам Лукашенко, что все выжили лишь благодаря ему

07.08.2020 14:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Уже глаз дергается от того, как часто в последнее время Александр Лукашенко стращает публику воспоминаниями о лютых, просто зверских 90-х, когда жизнь беларусов, с его слов, описывалась триадой «лапти, плетка, без штанов». По версии президента, в том же временном отрезке как-то так вышло, что в один момент в Минске муки осталось лишь на трое суток. Слава богу, мы все превозмогли и выжили – но вы, конечно же, понимаете, чья именно это заслуга.

Беларусы, которым порядком поднадоело, что их бесконечно пугают мраком из прошлого, конверсировали свое возмущение в комедию и сняли об этом видео. Ролик появился на YouTube-канале проекта #культпротест. Микроклип показывает те самые 90-е в интерпретации Лукашенко. По сюжету, в дремучую деревню приходит супергерой, и тут-то крестьян выбрасывает в новую реальность. Им дают муку, лечат трактором, спасают от иностранных бандитов, дарят дождь (этот кадр вообще заслуживает отдельного внимания) и – самое главное – каждого из них обувают. Ну представьте! Просто настоящий документальный фильм!

Напомним, #культпротест – это инициатива, призванная создавать искусство в поддержку справедливых выборов в Беларуси. Авторы #культпротеста и все, кто к ним присоединился, обещали петь, делать видео, рисовать картины и проводить мероприятия – «для свободных граждан, а не для всем надоевшей власти». 

 
Теги: Минск
 
 
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Уже глаз дергается от того, как часто в последнее время Александр Лукашенко стращает публику воспоминаниями о лютых, просто зверских 90-х, когда жизнь беларусов, с...
 
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