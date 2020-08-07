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«Нужно проанализировать предыдущую реформу». Премьер-министр - о новом повышении пенсионного возраста

07.08.2020 14:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусское правительство изучает варианты стимулирования добровольных пенсионных накоплений. Об этом рассказал премьер-министр Роман Головченко во время посещения Слуцкого сахарорафинадного завода. По словам главы правительства, вопрос повышения пенсионного возраста пока не рассматривается.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Премьер-министр о дополнительной пенсии: «Идем по такому же пути, что другие страны»

Роман Головченко сообщил, что правительство сейчас думает над тем, как стимулировать рост участия в добровольных пенсионных накоплениях, чтобы «люди активнее откладывали себе на пенсию».

— Эта система в любом случае будет развиваться, будем работать над стимулирующими мерами, чтобы условия были привлекательными. Мы идем по такому же пути, как и другие страны, — сказал премьер-министр.

Повышение пенсионного возраста, по словам Романа Головченко, сейчас не рассматривается: сначала нужно проанализировать итоги предыдущей пенсионной реформы.

О том, что нужно расширить участие работников и работодателей в программах добровольного пенсионного страхования, в июле этого года высказывалась и министр труда Ирина Костевич. По словам главы ведомства, «этот новый механизм в совокупности с действующей солидарной системой позволит обеспечить достойный уровень пенсионного обеспечения человека в старости, что соответствует международной практике».

Сейчас белорусы могут копить на дополнительную пенсию в двух страховых компаниях — государственной «Стравите» и частном «ПриорЛайфе». При этом некоторые компании сами делают для своих работников отчисления на дополнительную пенсию. По данным Белорусской ассоциации страховщиков, в 2018 году количество застрахованных таким образом работников составило 162,8 тысячи человек. Правда, суммы таких дополнительных пенсий получаются незначительными. Например, работники Минскэнерго, которым наниматель делал дополнительные пенсионные отчисления начиная с 2004 года, при выходе на пенсию в ноябре 2019-го получили примерно по 3000 рублей.

Сколько можно накопить на пенсию, если начать откладывать в 30 лет. И почему всем стоит это делать

Что говорили чиновники о дальнейшем повышении пенсионного возраста

В нынешнем году пенсионный возраст составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин. Он повышается на полгода каждый год до тех пор, пока не достигнет 63 и 58 лет соответственно. Это произойдет в 2022 году.

В конце 2019 года министр труда Ирина Костевич, анализируя итоги текущего повышения пенсионного возраста, отметила, что оно позволило повысить пенсии.

— Если мы говорим про 2019 год, средняя пенсия по ноябрю, пенсия по возрасту — это 446 рублей, и она увеличилась по сравнению с ноябрем прошлого года более чем на 50 рублей, — привела пример глава ведомства.

Вместе с тем чиновники и эксперты не раз говорили о том, что наиболее вероятный шаг после окончания нынешнего повышения пенсионного возраста — это еще одно повышение, но теперь уже только для женщин. В 2018 году такой вариант обсуждали в Совете Республики, а в январе 2019-го Ирина Костевич, говоря об уравнивании пенсионного возраста для мужчин и женщин, не исключила, что «может быть, мы придем к этому».

— Мы видим, у нас в республике большая вилка по продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, это почти 10 лет. Это серьезный вызов, в Европе это 5 лет. Поэтому это должно быть серьезное, взвешенное решение. Это индивидуальное решение каждой страны — двигаться по пенсионной системе с точки зрения выхода на пенсию, — отмечала министр труда.

Повысить пенсионный возраст белорусским властям предлагал и Международный валютный фонд, иначе сокращение численности рабочей силы окажет серьезное влияние на экономику.

Помимо пенсионного возраста в Беларуси повышается и страховой стаж, из-за нехватки которого люди попадают в «ловушку» и могут остаться без пенсии. В 2020 году страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии, равен 17,5 года. Он тоже повышается на полгода каждый год и в конечном итоге составит 20 лет.

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Правительство думает, как стимулировать работников и работодателей дополнительно копить на пенсию.
 
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