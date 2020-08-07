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«Нужно проанализировать предыдущую реформу». Премьер-министр - о новом повышении пенсионного возраста
Источник материала: Tut.by
Белорусское правительство изучает варианты стимулирования добровольных пенсионных накоплений. Об этом
Премьер-министр о дополнительной пенсии: «Идем по такому же пути, что другие страны»
Роман Головченко сообщил, что правительство сейчас думает над тем, как стимулировать рост участия в добровольных пенсионных накоплениях, чтобы «люди активнее откладывали себе на пенсию».
— Эта система в любом случае будет развиваться, будем работать над стимулирующими мерами, чтобы условия были привлекательными. Мы идем по такому же пути, как и другие страны, — сказал премьер-министр.
Повышение пенсионного возраста, по словам Романа Головченко, сейчас не рассматривается: сначала нужно проанализировать итоги предыдущей пенсионной реформы.
О том, что нужно расширить участие работников и работодателей в программах добровольного пенсионного страхования, в июле этого года высказывалась и министр труда Ирина Костевич. По
Сейчас белорусы могут копить на дополнительную пенсию в двух страховых компаниях — государственной «Стравите» и частном «ПриорЛайфе». При этом некоторые компании сами делают для своих работников отчисления на дополнительную пенсию. По
Что говорили чиновники о дальнейшем повышении пенсионного возраста
В нынешнем году пенсионный возраст составляет 62 года для мужчин и 57 лет для женщин. Он повышается на полгода каждый год до тех пор, пока не достигнет 63 и 58 лет соответственно. Это произойдет в 2022 году.
В конце 2019 года министр труда Ирина Костевич, анализируя итоги текущего повышения пенсионного возраста, отметила, что оно позволило повысить пенсии.
— Если мы говорим про 2019 год, средняя пенсия по ноябрю, пенсия по возрасту — это 446 рублей, и она увеличилась по сравнению с ноябрем прошлого года более чем на 50 рублей, — привела пример глава ведомства.
Вместе с тем чиновники и эксперты не раз говорили о том, что наиболее вероятный шаг после окончания нынешнего повышения пенсионного возраста — это еще одно повышение, но теперь уже только для женщин. В 2018 году такой вариант
— Мы видим, у нас в республике большая вилка по продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, это почти 10 лет. Это серьезный вызов, в Европе это 5 лет. Поэтому это должно быть серьезное, взвешенное решение. Это индивидуальное решение каждой страны — двигаться по пенсионной системе с точки зрения выхода на пенсию, — отмечала министр труда.
Повысить пенсионный возраст белорусским властям
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«Нужно проанализировать предыдущую реформу». Премьер-министр - о новом повышении пенсионного возраста
Правительство думает, как стимулировать работников и работодателей дополнительно копить на пенсию.
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