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В Мингорисполкоме прокомментировали события 6 августа в Киевском сквере
Источник материала: ОНТ
Столичные власти прокомментировали события, произошедшие 6 августа в Киевском сквере в Минске. Комментарий
В Мингорисполкоме считают, что эта акция прошла по сценарию одного из предвыборных штабов и была направлена на создание конфликта с непредсказуемыми последствиями.
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Столичные власти прокомментировали события, произошедшие 6 августа в Киевском сквере в Минске. Комментарий опубликован на сайте Мингорисполкома. В...
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