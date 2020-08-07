В Мингорисполкоме прокомментировали события 6 августа в Киевском сквере

Источник материала: ОНТ

Столичные власти прокомментировали события, произошедшие 6 августа в Киевском сквере в Минске. Комментарий опубликован на сайте Мингорисполкома.

В Мингорисполкоме считают, что эта акция прошла по сценарию одного из предвыборных штабов и была направлена на создание конфликта с непредсказуемыми последствиями.

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