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В Мингорисполкоме прокомментировали события 6 августа в Киевском сквере

07.08.2020 14:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мингорисполкоме прокомментировали события 6 августа в Киевском сквере

Столичные власти прокомментировали события, произошедшие 6 августа в Киевском сквере в Минске. Комментарий опубликован на сайте Мингорисполкома.

В Мингорисполкоме считают, что эта акция прошла по сценарию одного из предвыборных штабов и была направлена на создание конфликта с непредсказуемыми последствиями.

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Теги: Минск
 
 
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Столичные власти прокомментировали события, произошедшие 6 августа в Киевском сквере в Минске. Комментарий опубликован на сайте Мингорисполкома. В...
 
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