|
Цены на школьные товары снизились в Беларуси
07.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До нового учебного года осталось меньше месяца.
Идут распродажи старых коллекций, проводятся акции и единые дни скидок. Это позволит родителям неплохо сэкономить. Ассортимент стал шире: почти полтысячи моделей деловой одежды. Преимущественно это белорусские производители. Школьная форма обойдется от 30 до 120 долларов.
«Цены стали ниже, где-то даже на процентов десять. По сравнению с 2019 годом они не повышались. Некоторые производители отгружают сразу в торговлю по сниженным ценам», – сказала заместитель начальника управления торговли и общепита Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Мельникова.
В Беларуси также запустили ежегодную благотворительную акцию «Соберем портфель вместе». Это помощь детям из многодетных семей, сиротам и инвалидам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране идут распродажи старых коллекций, проводятся акции и единые дни скидок.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)