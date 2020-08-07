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Цены на школьные товары снизились в Беларуси

07.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

До нового учебного года осталось меньше месяца. В Беларуси работают больше 350 школьных базаров. В основном, они разместились в универмагах и крупных торговых центрах, сообщает «МИР 24».

Идут распродажи старых коллекций, проводятся акции и единые дни скидок. Это позволит родителям неплохо сэкономить. Ассортимент стал шире: почти полтысячи моделей деловой одежды. Преимущественно это белорусские производители. Школьная форма обойдется от 30 до 120 долларов.

«Цены стали ниже, где-то даже на процентов десять. По сравнению с 2019 годом они не повышались. Некоторые производители отгружают сразу в торговлю по сниженным ценам», – сказала заместитель начальника управления торговли и общепита Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Наталья Мельникова.

В Беларуси также запустили ежегодную благотворительную акцию «Соберем портфель вместе». Это помощь детям из многодетных семей, сиротам и инвалидам.



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В стране идут распродажи старых коллекций, проводятся акции и единые дни скидок.
 
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