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Ученые рассказали об опасности употребления риса

07.08.2020 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученые рассказали об опасности употребления риса

Ученые Манчестерского и Салфордского университетов провели исследование и выяснили, что употребление риса связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Работа опубликована в журнале Science of the Total Environment.

Исследователи провели анализ данных жителей Англии и Уэльса и оценили, какое влияние на их организм оказало регулярное употребление риса. Выяснилось, что 25% людей, которые любят этот продукт и имеют проблемы со здоровьем, подвержены более высокому риску смертности от заболеваний сердца и сосудов. По словам исследователей, повышенный риск для здоровья от употребления риса – порядка 6%. 

Ученые отметили, что эта крупа может накапливать в себе мышьяк, который затем попадает в организм человека. Употребление этого элемента на протяжении длительного времени даже в небольших дозах опасно для сердца и сосудов. 

Чтобы уменьшить риск заболеваний, ученые рекомендуют тем, кто любит рис, добавить в рацион другие крупы и употреблять разные виды риса. Например, басмати или шлифованный.

ФОТО: pixabay

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Ученые Манчестерского и Салфордского университетов провели исследование и выяснили, что употребление риса связано с повышенным риском смерти от...
 
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