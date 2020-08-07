Физпуск стартовал на первом блоке БелАЭС

Источник материала: Ежедневник

Загрузка ядерного топлива началась на энергоблоке N1 Белорусской АЭС, сообщается в "Твиттере" ГК "Росатом".

"В 11:45 в активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка (ТВС) со свежим ядерным топливом. До конца месяца последовательно будут загружены 163 тепловыделяющие сборки", - сообщает госкорпорация.

"Республика Беларусь стала обладателем блока, построенного по самым современным технологиям поколения 3+. Референтность этой технологии уже подтверждена эксплуатацией аналогичных энергоблоков на территории России. Они отвечают всем "постфукусимским" требованиям безопасности, все миссии МАГАТЭ признали их надежность. Для нас очень важно, что первый зарубежный блок ВВЭР-1200 мы построили именно в республике Беларусь, братской для нас стране", - заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, которого цитирует пресс-служба.

После загрузки топлива ректор будет выведен на минимально контролируемый уровень, 1% мощности. После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока на проектных параметрах начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.