Источник материала: Виртуальный Брест

Жатва в Брестской области постепенно выходит на финишную прямую. В Ивановском, Пружанском, Каменецком и Столинском районах хлеборобам осталось обмолотить менее пятой части площадей. В некоторых хозяйствах в уборке уже поставили точку. Одним из таких сельхозпредприятий стало ОАО "Агро-сад Рассвет" Брестского района, где сегодня первыми в области провели "Дажынкі".





Хлебная нива в этом году здесь уродила очень щедро. С каждого гектара собрали в среднем по 65,6 центнера зерна, получив самую высокую урожайность в Брестском районе. Валовой намолот зерна составил 4854 тонны. Это лучший результат в истории хозяйства. На уборке, отвозке, доработке урожая постарались все участники жатвы. Директор ОАО "Агро-сад Рассвет" Василий Желенговский от души поблагодарил хлеборобов, отметив, что каждый будет поощрен за безупречный труд. Многим работникам под дружные аплодисменты коллектива он вручил награды во время празднования "Дажынак".





К теплым поздравлениям присоединились председатель Брестского обкома профсоюза работников АПК Александр Солоневич, руководитель Брестской районной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Елена Просмыцкая. Они почествовали наиболее отличившихся участников страды передового прибужского хозяйства, пожелав достичь новых высот.





В лидеры на уборке зерновых и зернобобовых культур в ОАО "Агро-сад Рассвет" вышел комбайнер Николай Кулай, намолотивший с учетом рапса 1272 тонны зерна. Александр Ткачук выдал из бункера 1191 тонну урожая, Олег Корсак – 1184 тонны. Результат Владимира Вишенько – 1032 тонны. Андрей Деменюк убирал только зерновые, так как его комбайн приставкой для рапса не оборудован. Он превзошел рубеж в 920 тонн. Василий Желенговский заверил, что к следующему сезону необходимое оборудование приобретут, и тогда все комбайнеры получат одинаковую возможность стать тысячниками.





На отвозке зерна прекрасно поработали все водители. Андрей Пригон доставил от комбайнов 1669, Александр Климук – 1392, Дмитрий Клебанович – 1304, Александр Арсенюк – 1289 тонн урожая. Звено операторов Юрия Мялика отличилось на доработке зерна, работая сразу на двух комплексах – ЗСК-30 и ЗСК-20.





Местные артисты художественной самодеятельности порадовали героев жатвы яркими музыкальными номерами. А затем каждого участника праздника угостили душистым караваем.







