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Второй блок БелАЭС будет сдан заказчику в середине 2022 года — Росатом

07.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Второй блок БелАЭС будет сдан заказчику в середине 2022 года — Росатом

Второй блок Белорусской АЭС будет сдан заказчику в середине 2022 года, сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин после начала загрузки ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

«По второму блоку работаем в графике. Он должен быть сдан заказчику в середине 2022 года», — сказал Александр Локшин.

Он обратил внимание, что белорусские организации выполнили 70% строительных работ. «На этапе строительства соотношение персонала было 2:1 в пользу белорусских работников. Потом, когда нужно было выполнять пусконаладочные, монтажные работы, это соотношение потихоньку менялось», — отметил Александр Локшин.

Первый замгендиректора «Росатома» также поблагодарил регулирующий орган — Госатомнадзор — за совместную работу и жесткий контроль с его стороны.

По словам Александра Локшина, «Росатом» рассчитывает на продолжение сотрудничества с белорусскими специалистами и после ввода АЭС возле Островца. «Мы строим в мире много блоков, и уже в двух наших стройках участвуют белорусские специалисты — на Курской АЭС и «Руппур» в Бангладеш. Надеемся, что сотрудничество не прекратится с вводом в эксплуатацию белорусской станции», — добавил он.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация «Росатом». Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. В соответствии с межправительственным соглашением строительство БелАЭС ведется с привлечением государственного экспортного кредита на сумму до $10 млрд. ВЭБ.РФ и Банк БелВЭБ выступают банками-агентами по обслуживанию этого кредита.

https://www.belta.by

 
 
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Второй блок Белорусской АЭС будет сдан заказчику в середине 2022 года, сообщил сегодня журналистам первый заместитель генерального директора по операционному...
 
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