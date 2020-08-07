Источник материала: Виртуальный Брест

На БелАЭС началась загрузка топлива в реактор первого энергоблока.





Сегодня, 7 августа 2020 года в 11.45 в активную зону реактора загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом.

Загрузка топлива продолжается.





Каждая сборка состоит из 312 тепловыделяющих элементов, диаметр которых — 9 мм, высота — около 4 метров. Вес топлива в одной тепловыделяющей сборке — 571 килограмм.

Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим проведением необходимых испытаний.

Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года.





Ввод БелАЭС в эксплуатацию позволит обеспечить:

около трети внутренних потребностей страны в электроэнергии,

замещать 4,5 млрд м куб природного газа в год,

ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на 7 млн т.





Проект откроет новые возможности для широкого внедрения передовых технологий в энергетике, промышленности, науке, медицине, образовании, станет стимулом для развития электротранспорта.

Первую электроэнергию на Белорусской АЭС планируется получить нынешней осенью, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции начата загрузка топлива в ядерный реактор, это один из этапов сооружения АЭС. Всего будет загружено 163 тепловыделяющие сборки, это полная загрузка реактора топливом. Первые киловатт-часы планируется произвести и выдать в сеть этой осенью", - сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, белорусская энергосистема готова принять весь объем выработанной на станции электрической энергии и доставить конечным потребителям.