Выборы-2020. В Глусском районе продолжается досрочное голосование

Источник материала: Радзiма





В четвертый день досрочного голосования на выборах Президента Республики Беларусь на участок № 2 Глуска, который находится в ЦКиД «Орион», избиратели с утра идут один за другим. Очередей нет, но и скучать членам комиссии некогда. При этом некоторые голосующие тут же оставляют заявки-просьбы от имени своих пожилых родственников, чтобы в основной день выборов к ним пришли домой.







Одна из причин, по которой люди выбирают досрочное голосование, а пожилые — голосование на дому, — всё еще сложная эпидемиологическая обстановка. В этой связи и на участках предусмотрены меры безопасности, начиная от разметки перед столами комиссии и заканчивая антисептиками непосредственно в кабинках для голосования. На столах у членов комиссии также стоят флаконы с антисептическим средством, им выданы маски, перчатки, а в помещении периодически проводится влажная уборка.







Позаботились на избирательном участке и о людях с ослабленным зрением: при необходимости слабовидящему выдадут лупу, также есть специальные трафареты для незрячих избирателей, в которые вкладываются бюллетени.





