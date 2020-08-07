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Выборы-2020. В Глусском районе продолжается досрочное голосование

07.08.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Выборы-2020. В Глусском районе продолжается досрочное голосование

В четвертый день досрочного голосования на выборах Президента Республики Беларусь на участок № 2 Глуска, который находится в ЦКиД «Орион», избиратели с утра идут один за другим. Очередей нет, но и скучать членам комиссии некогда. При этом некоторые голосующие тут же оставляют заявки-просьбы от имени своих пожилых родственников, чтобы в основной день выборов к ним пришли домой.  


Выборы-2020. В Глусском районе продолжается досрочное голосование

Одна из причин, по которой люди выбирают досрочное голосование, а пожилые — голосование на дому, — всё еще сложная эпидемиологическая обстановка. В этой связи и на участках предусмотрены меры безопасности, начиная от разметки перед столами комиссии и заканчивая антисептиками непосредственно в кабинках для голосования. На столах у членов комиссии также стоят флаконы с антисептическим средством, им выданы маски, перчатки, а в помещении периодически проводится влажная уборка.


Выборы-2020. В Глусском районе продолжается досрочное голосование

Позаботились на избирательном участке и о людях с ослабленным зрением: при необходимости слабовидящему выдадут лупу, также есть специальные трафареты для незрячих избирателей, в которые вкладываются бюллетени.


Выборы-2020. В Глусском районе продолжается досрочное голосование

 

 

 
 
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В четвертый день досрочного голосования на выборах Президента Республики Беларусь на участок № 2 Глуска, который находится в ЦКиД «Орион», избиратели с утра идут...
 
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