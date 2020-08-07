Как самому сделать обрезку и стрижку хвойных. Рекомендации эксперта

Источник материала: Tut.by

У хороших садовниов сейчас большая загруженность. Поэтому для тех, у кого нет возможности ждать и к тому же хочется сэкономить, мы подготовили материал о правилах обрезки и стрижки хвойных. О том, как выполнять эти операции, рассказал Олег Буйновский, агроном «Садов Беларуси», специалист по садоводству, автор ресурса sadovniki.org.



Фото с сайта pixabay.com

Основное дерево, с которым работают садовники — туя западная, она же брабант и смарагд. Далее идут можжевельники, чуть менее распространены ели и сосны. Эти растения нуждаются в периодической обрезке и стрижке.

— Обрезку и стрижку иногда путают. Обрезка — это когда мы берем секатор и для каких-то целей планомерно вырезаем целую ветку. А стрижка — это когда мы берем ножницы и стрижем все подряд, то есть делаем живую изгородь или топиари. В этом случае неважно, какая ветка попадает под раздачу, здоровая или больная, левая или правая.

Садовник подчеркивает, что если вы хотите ухаживать за хвойными, нужна и стрижка, и обрезка. Начинать надо с обрезки, заканчивать — стрижкой.



Фото: flo. discus-club.ru

Что такое обрезка, когда и как ее выполнять

Обрезка требуется любому хвойному дереву: и туе, и ели, и сосне. Она бывает трех видов: санитарная, формирующая и поддерживающая. Отдельно остановимся на первых двух.

— Санитарная обрезка — это когда вам надо из растения убрать какие-то больные поврежденные ветки. Обычно она делается 1−2 раза за сезон. По весне смотрим: снег нападал, веточку надломил — требуется санитарная обрезка. Если в сезон был сильный ветер или птичка жирная села, веточку надломала, и веточка начала сохнуть — требуется обрезка по осени.

После санитарной обрезки переходят к формирующей. Если растение только высадили, операцию проводят через год или два.

— Первый год даем растению адаптироваться к новому месту: оно переехало, ему надо прижиться. И только через год-два начинаем его обрезать и стричь.

В Беларуси формировку проводят в течение всего вегетационного периода: с весны и по осень. Воздух должен быть прогретым до температуры выше 5 градусов.

— Если мы говорим об обрезке и стрижке здесь и сейчас, во второй половине лета, когда жарко, как сегодня — плюс 27 градусов, то есть нюансы. Операции надо выполнять в пасмурную погоду, когда нет сильной инсоляции, потому что обрезанные ветки будут подгорать. Самая классная погода для стрижки хвойников — когда тучки, и небо затянуто, а температура 20−23 градуса.



Фото: flo. discus-club.ru

Олег уточняет, что обрезку и стрижку нельзя делать и сразу после дождя. Дело в том, что выполняя эти действия, мы наносим ветвям повреждения, в «ранки» могут попасть споры болезней. А излишняя влага — это источник большого количества болезней.

После формирующей обрезки следует поддерживающая. Обычно делается два раза за сезон.

— Вы создали пирамидку, кубик, шарик, и форма дерева уже вышла за пределы. Тогда нужна поддерживающая обрезочка. А если видите, что ветки прет и прет, значит, вы перекармливаете растение — надо меньше подкормки.

Садовник отдельно называет золотое правило обрезки хвойных растений: за один раз нужно обрезать не больше одной трети ветки. На ветке обязательно должны оставаться зеленые иголочки.

— У вас не должно остаться голых веток. Если у хвойников останется такая ветка, она засохнет.

Как правильно стричь хвойные

Хвойные растений стригут, чтобы придать им красивую форму. Операция требуется всем хвойным. Больше всего вопросов бывает со стрижкой елей, поэтому остановимся на этом дереве.

— У елочек стригут и верхушку, и бока. Для этого делаете планочки или какую-то заготовку, прикладываете ее к дереву и стрижете. Все, что выходит за планочки, аккуратно секатором срезаете. И за несколько лет из дерева, где полторы-две ветки, вы получите очень симпатичную, красивую пирамиду. Будут просыпаться спящие почки, елочка забьется так, что вы ее не узнаете!



Фото: flo. discus-club.ru

Еще сложности бывают с можжевельником скальным. Если его стричь постоянно, ветки его прижимаются, крона становится плотной, а не рыхлой. Растение принимает красивую форму и держит ее.

— Когда начинаете стричь, скальник забиваеся боковыми веточками и превращается в симпатичное насыщенное растение. Ухоженный скальник здоровый, пышный, веточка к веточке. А когда вы посадили и вспомнили о нем через 10 лет, растение выглядит неряшливым, и у него ветки торчат во все стороны.

Садовник называет еще одно правило ухода за скальником. Растение надо обязательно связывать на зиму, иначе крона развалится.

— Снег выпал, ветки отогнулись, и начинают выламываться и провисать. Становится некрасиво. Поэтому скальник на зиму связывают.

Инструмент и одежда для обрезки и стрижки хвойных

Олег акцентирует внимание, что обязательно должен быть хорошо заточенный инструмент. Для обрезки это секатор, для стрижки — ножницы. И еще. После работы с больными ветвями перед тем, как стричь здоровые, режущий аппарат нужно обеззараживать.

— Срезали больную ветку — обеззаразили, продезинфицировали. Есть специальные средства, которые продаются в магазинах. Кто-то это делает гарелочкой, кто-то спиртовым раствором, а кто-то бензином обрабатывает. Это все подходит.



Фото: flo. discus-club.ru

Также обязательно нужно работать в очках и перчатках, потому что отдельные виды хвойников ядовиты.

— И так как это хвойники, будет смола, которая плохо отстирывается. Поэтому наденьте какую-нибудь одежду, которую не жалко.

Что делать с растениями после обрезки и стрижки

После обрезки и стрижки хвойных следует один обязательный этап: растения нужно полить, обработать стимулятором роста и подкормить. Если после стрижки намечается дождь, в поливе нет необходимости. Растения можно только подкормить. Если погода позволяет, их стоит обработать и стимуляторами роста.

— Все это нужно делать, чтобы растения снова пошли в рост. Но подкармливать надо не бездумно, а согласно рекомендациям производителей средств. А то иногда кто-то сильно кормит, ветки прут и прут.

И еще одна очень важная операция

Помимо обрезки и стрижки хвойников должна следовать внутренняя прочистка кроны. Ель это касается в меньшей степени. А вот прочищать туи надо обязательно, потому что срезанные части веток падают внутрь кроны.

— Если этим не заниматься, крона внутри забивается очень жестко. Потом по полметра — по метру ты разбираешь веточки — так там все забито. А если дождик прошел, все это начинает загнивать, там собирается всякая зараза, и потом начинаются большие неприятности.

Туи нуждаются в обязательной прочистке примерно с четвертого года после посадки, раз в сезон. Вычищать нужно сухие иголки, отмершие части веток, которые попали внутрь.



Фото: instagram.com/sady_belarusi

Резюме

Олег говорит, малоуходные растения — это миф. Если вы хотите получить красивый результат, за всем надо смотреть, все надо стричь.

— Те же елочки можно стричь и не бояться, они очень хорошо отзываются на стрижку. Будут не рыхлые, полторы ветки в сторону, а густое, набитое, красивое дерево. Поэтому не бойтесь, режьте, стригите!