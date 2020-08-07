Под Слуцком местный житель из мести сжег чужую машину и набросился с топором на милиционеров

Источник материала: Слуцк Город





Ночью 1 августа в Слуцкий РОВД сообщили, что во дворе частного дома в деревне Малая Подерь в огне пылает автомобиль. Когда пожарные и милиционеры прибыли на место, Opel почти сгорел. Владелец предположил, что иномарку могли поджечь, сообщает пресс-служба МВД.

Выяснилось, что потерпевший работает начальником охраны на районном комбинате хлебопродуктов. Накануне происшествия он поругался с местным индивидуальным предпринимателем, который занимается грузоперевозками: тот привез на предприятие сырье, игнорируя санитарные меры. В итоге фуру не разгрузили.

Коммерсант решил отомстить: ночью в своем гараже изготовил «коктейль Молотова» и поехал к обидчику. Вход во двор оказался свободным, а дверь автомобиля не запертой. Поэтому сельчанин разлил зажигательную смесь по всему салону и поджег.

Когда 42-летний мужчина убегал, то забыл бутылку с оставшейся жидкостью на крыльце дома потерпевшего. В последующем это стало еще одним подтверждением, что машину подожгли.

Утром оперативники планировали опросить подозреваемого и приехали к нему домой. Однако предприниматель схватился за топор и начал угрожать милиционерам, выгоняя их со двора. Мать нападавшего пыталась его остановить.

Тем не менее сельчанина задержали и водворили в ИВС. Следователи дали правовую оценку его действиям и возбудили уголовные дела за умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом, и угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Фигурант сознался в содеянном, рассказал и показал, как совершал преступление. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности.











