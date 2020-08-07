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Массовое ДТП в Минске. 4 автомобиля столкнулись на МКАД
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На МКАД произошло ДТП с участием 4-х автомобилей. Об этом
Водитель автомобиля Renault двигался по МКАД со стороны Долгиновского тракта в направлении деревни Зацень. Ему нужно было перестроиться из третьей полосы во вторую. Впереди остановился Volkswagen Polo, из-за этого и произошел наезд.
Впоследствии водитель автомобиля Volkswagen Crafter, который не соблюдал необходимую дистанцию, врезался в Volkswagen Polo. А после Volkswagen Passat наехал на Volkswagen Polo.
В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. На месте аварии работали сотрудники ГАИ. Проводится проверка
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Новости Беларуси. На МКАД произошло ДТП с участием 4-х автомобилей. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Водитель...
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