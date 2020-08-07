Источник материала:
Tut.by
Официальный фан-клуб хоккейного клуба «Динамо-Минск» поддержал уволенных из-за своей позиции сотрудников — Романа Стронгина и Романа Шевцова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от BYzone Hockey
Теги: Минск
0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный фан-клуб «Динамо» поддержал уволенных из-за своей позиции сотрудников«Хотим высказать наше восхищение поступком двух мужчин».
Публикация от BYzone Hockey
Теги: Минск