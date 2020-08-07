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В России рассказали, при каких условиях могут нанести ядерный удар

07.08.2020 14:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минобороны РФ объяснило, при каком условии Россия может нанести противнику сокрушительный удар, в том числе с использованием ядерного оружия. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на интервью «Красной звезде» начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба полковника Александра Хряпина.


Изображение: wikipedia.org

Условие связано с ответной реакцией России при поступлении информации об атакующих ее территорию или территорию союзников баллистических ракетах, говорится в материале. Об этом оповестит система предупреждения о ракетном нападении.

Отмечается, что ответ последует в случае использования любого оружия массового поражения — как ядерного, так и обычного. Подобная агрессия против страны будет определяться как попытка «уничтожения России как государства».

По мнению авторов, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) остаются под вопросом. Их разрушение может привести к гонке ядерных вооружений во всем мире. Также может возрасти число стран, обладающих ядерным оружием, в первую очередь «пороговых», — отмечается в материале.

В то же время Россия предлагает продлить срок действия Договора СНВ-3, поскольку это позволит сохранить контроль над СНВ обеих сторон, обеспечит транспарентность состава их СНВ и даст возможность достоверно прогнозировать их боевые возможности. При этом появится дополнительное время для поиска решений по проблемным вопросам ограничения стратегических наступательных вооружений и продвижения к новому соглашению.

2 июня президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, которая подразумевает, что РФ может применить ядерное оружие в ответ на нападение. Вашингтон принял новую ядерную доктрину еще в 2018 году и оставил за собой право нанести ядерный удар первым.

 
 
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В отличие от США, в российской доктрине нет речи о нанесении удара первыми.
 
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