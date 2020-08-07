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Путин позвонил Лукашенко из-за задержания россиян

07.08.2020 15:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко.

Во время разговора главы государств обменялись мнениями по ситуации с задержанием в Беларуси 33 россиян. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Путин и Лукашенко выразили уверенность, что данная ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания.

В сообщении говорится о том, российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

Также лидеры стран обсудили актуальные вопросы развития «братских российско-белорусских отношений».

 
 
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Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко.
 
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