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Путин позвонил Лукашенко из-за задержания россиян
07.08.2020 15:12 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко.
Во время разговора главы государств обменялись мнениями по ситуации с задержанием в Беларуси 33 россиян. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля.
Путин и Лукашенко выразили уверенность, что данная ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания.
В сообщении говорится о том, российская сторона заинтересована в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.
Также лидеры стран обсудили актуальные вопросы развития «братских российско-белорусских отношений».
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Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Лукашенко.
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