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Свободу оленям! (Фотоотчет)
07.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
60 особей благородного оленя заселились в охотничьи угодья Вороновщины полгода назад. Это стало возможным благодаря Государственной программе «Белорусский лес» на 2016-2020 годы.
Четыре самца, тридцать самок, двадцать шесть сеголетков все это время жили в охраняемом вольере на территории Жирмунского лесничества. Надо сказать в семье благородных уже появилось и потомство. Сегодня оленей выпустили на волю. Остается надеяться, что «чувство дома» у них сформировалось и они пополнят биологическое разнообразие лесов Вороновщины.
Подробнее читайте на страницах «ВГ».
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60 особей благородного оленя заселились в охотничьи угодья Вороновщины полгода назад. Это стало возможным благодаря Государственной программе «Белорусский лес»...
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