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Свободу оленям! (Фотоотчет)

07.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Свободу оленям! (Фотоотчет)

60 особей благородного оленя заселились в охотничьи угодья Вороновщины полгода назад. Это стало возможным благодаря Государственной программе «Белорусский лес» на 2016-2020 годы.

Четыре самца, тридцать самок, двадцать шесть сеголетков все это время жили в охраняемом вольере на территории Жирмунского лесничества. Надо сказать в семье благородных уже появилось и потомство.  Сегодня оленей выпустили на волю. Остается надеяться, что «чувство дома» у них сформировалось и они пополнят биологическое разнообразие лесов Вороновщины.


Свободу оленям! (Фотоотчет)
Свободу оленям! (Фотоотчет)
Свободу оленям! (Фотоотчет)
Свободу оленям! (Фотоотчет)
Свободу оленям! (Фотоотчет)
Свободу оленям! (Фотоотчет)
Свободу оленям! (Фотоотчет)
Свободу оленям! (Фотоотчет)
Свободу оленям! (Фотоотчет)

Подробнее читайте на страницах «ВГ».

 
 
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60 особей благородного оленя заселились в охотничьи угодья Вороновщины полгода назад. Это стало возможным благодаря Государственной программе «Белорусский лес»...
 
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