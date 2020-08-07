Источник материала: Новости Волковыска

По итогам 6 месяцев 2020 года в Гродненской области зарегистрирован рост на 30% количества совершённых мошенничеств. О том, какие способы совершения данных противоправных деяний превалируют, рассказал заместитель начальника УОПП УВД Юрий Куделко.

– Наиболее часто мошеннические схемы реализуются под видом, например, просьбы об оформлении на себя кредита для покупки в объектах торговли, у операторов сотовой связи планшета, телефона или другого недешевого имущества. Также аферисты могу оказывать услуги, представившись работниками какой-либо организации, предлагают установить в квартире, например, фильтр для очистки воды, прийти на показ товара, где последний можно купить по сниженной цене, обменять «старые» деньги на «новые». Могут звонить по телефону («Ваш родственник попал в беду (или совершил ДТП со смертельным исходом), срочно нужны деньги, чтобы выручить его»). Сообщать о выигрыше (на мобильный телефон приходит SMS «Вы выиграли миллион рублей (или ценный приз) и, чтобы получить его, необходимо оплатить 100 рублей задатка на указанный счет»). Предлагают купить чудо-приборы «от всех болезней» либо иную домашнюю (строительную) технику по низкой цене. Также, довольно часто мошенники при личном общении либо посредством телефона с гражданами (пожилыми людьми) ссылаются на проведение различного рода социальных и благотворительных программ, акций, после чего предлагают оплатить такие услуги (товар), – начинает беседу Юрий Александрович.

– Целесообразно рассказать о наиболее популярных видах мошенничеств, совершаемых посредствам телефонной связи и путем предоставления заведомо ложной информации.

«Ваш родственник попал в беду» . При совершении мошенничеств по данной схеме преступники находят потерпевших путем «прозвона» домашних телефонов. В ходе разговора представляются от имени родственников, либо сотрудников правоохранительных органов, сообщая заведомо ложную информацию о том, что их родные совершили тяжкое преступление, при этом выясняя все данные самого потерпевшего и его родственника, предлагая вариант о не привлечении к ответственности за определенную сумму.

. При совершении мошенничеств по данной схеме преступники находят потерпевших путем «прозвона» домашних телефонов. В ходе разговора представляются от имени родственников, либо сотрудников правоохранительных органов, сообщая заведомо ложную информацию о том, что их родные совершили тяжкое преступление, при этом выясняя все данные самого потерпевшего и его родственника, предлагая вариант о не привлечении к ответственности за определенную сумму. «Предложение о покупке по Вашим документам различного рода товара» . В данной ситуации Ваш знакомый, друг знакомого и т.д. обращается к Вам с просьбой оформить на Ваши паспортные данные кредит в магазине, у оператора сотовой связи или где-нибудь еще, поясняя, что сам будет его погашать и за оказанную Вами помощь обещает либо выплачивает вознаграждение. Как правило, в дальнейшем такая сделка заканчивается тем, что Вы остаётесь без приобретенного Вами товара и выплачиваете банку кредит.

. В данной ситуации Ваш знакомый, друг знакомого и т.д. обращается к Вам с просьбой оформить на Ваши паспортные данные кредит в магазине, у оператора сотовой связи или где-нибудь еще, поясняя, что сам будет его погашать и за оказанную Вами помощь обещает либо выплачивает вознаграждение. Как правило, в дальнейшем такая сделка заканчивается тем, что Вы остаётесь без приобретенного Вами товара и выплачиваете банку кредит. «Вы выиграли приз» . Данная схема имеет следующий порядок совершения преступления: исполнитель путем рассылки ряда SMS-сообщений на абонентские номера граждан сообщает заведомо ложную информацию о том, что данный абонентский номер выиграл ценный приз, которым может, например, являться автомобиль, либо дорогая бытовая, электронная техника и в редких случаях денежные средства.

. Данная схема имеет следующий порядок совершения преступления: исполнитель путем рассылки ряда SMS-сообщений на абонентские номера граждан сообщает заведомо ложную информацию о том, что данный абонентский номер выиграл ценный приз, которым может, например, являться автомобиль, либо дорогая бытовая, электронная техника и в редких случаях денежные средства. «Вам полагается компенсация» . Мошенничества данного вида совершаются в отношении престарелых граждан, т.к. последние зачастую приобретают посредствам сетевого маркетинга в пользование различные препараты, аппараты, предлагаемые под видом медицинских, в том числе различного рода приборы бытового назначения. Неизвестные в ходе беседы с потерпевшим выясняют, приобретал ли он какой-нибудь товар из сферы сетевого маркетинга, помог ли он потерпевшему, после чего под различного рода предлогами, например, о значительном снижении цены товара, предлагают оформить договор о его приобретении или совершить иные подобные действия.

. Мошенничества данного вида совершаются в отношении престарелых граждан, т.к. последние зачастую приобретают посредствам сетевого маркетинга в пользование различные препараты, аппараты, предлагаемые под видом медицинских, в том числе различного рода приборы бытового назначения. Неизвестные в ходе беседы с потерпевшим выясняют, приобретал ли он какой-нибудь товар из сферы сетевого маркетинга, помог ли он потерпевшему, после чего под различного рода предлогами, например, о значительном снижении цены товара, предлагают оформить договор о его приобретении или совершить иные подобные действия. «Приобретение автомобиля при помощи Интернета». Неустановленные лица размещают в официальных Интернет-сайтах объявления по продаже автомобиля, по заниженной цене, ссылаясь на объективные причины указанной цены, приводят описание продаваемого автомобиля и контактный абонентский номер. В ходе разговора между потерпевшим и неизвестным оговариваются условия расчета за автомобиль, при этом неизвестный просит предоплату и сообщает расчетный счет, на который необходимо перевести денежные средства.

– Каковы сопутствующие факторы совершения мошеннических действий?

– Как правило, все виды мошенничества связаны с невнимательностью или неосведомлённостью потерпевших. Очень часто это происходит из-за неопытности, пожилого возраста. Мошенники достаточно хорошие психологи и существуют только благодаря доверчивости других людей. Часто, несмотря на принимаемые профилактические меры по предотвращению фактов мошенничества, излишняя доверчивость, особенно социально незащищённой категории лиц (несовершеннолетние и лица пожилого возраста) приводит к значительным финансовым потерям с их стороны.

– Каким образом необходимо себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников?