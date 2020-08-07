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В Могилеве микроавтобус сбил 73-летнего пешехода

07.08.2020 15:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Могилеве микроавтобус сбил 73-летнего пешеходаМогилеве микроавтобус сбил 73-летнего пешехода" class="one-news__figure-img">

73-летний пешеход попал под колеса микроавтобуса в Могилеве. Об этом информирует отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. Его сбил микроавтобус Volkswagen.

Пострадавшего пешехода госпитализировали. Проводится проверка по факту аварии.

Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома

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Теги: Могилев
 
 
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73-летний пешеход попал под колеса микроавтобуса в Могилеве. Об этом информирует отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Пенсионер...
 
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