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В Могилеве микроавтобус сбил 73-летнего пешехода
Источник материала: ОНТМогилеве микроавтобус сбил 73-летнего пешехода" class="one-news__figure-img">
73-летний пешеход попал под колеса микроавтобуса в Могилеве. Об этом
Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. Его сбил микроавтобус Volkswagen.
Пострадавшего пешехода госпитализировали. Проводится проверка по факту аварии.
Фото: УГАИ УВД Могилевского облисполкома
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73-летний пешеход попал под колеса микроавтобуса в Могилеве. Об этом информирует отделение по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Пенсионер...
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