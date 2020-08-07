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Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку
Источник материала: ОНТ
Главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон ушел в «отставку». Об этом
Палмерстон был взят из лондонского приюта Баттерси. Кота назвали в честь бывшего министра иностранных дел Великобритании Генри Палмерстона. У животного появился свой
Свои питомцы есть и у других министерств Великобритании. По традиции коты живут в резиденциях британских правителей с XV века.
Фото: Flickr / Foreign and Commonwealth Office
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Главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон ушел в «отставку». Об этом информирует Telegram-канал посольства Великобритании в Москве. Палмерстон был взят из...
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