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Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку

07.08.2020 15:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Главный кот-мышелов британского МИД ушел в отставку

Главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон ушел в «отставку». Об этом информирует Telegram-канал посольства Великобритании в Москве.

Палмерстон был взят из лондонского приюта Баттерси. Кота назвали в честь бывшего министра иностранных дел Великобритании Генри Палмерстона. У животного появился свой аккаунт в Twitter, сейчас он насчитывает более 106 тысяч подписчиков.

Свои питомцы есть и у других министерств Великобритании. По традиции коты живут в резиденциях британских правителей с XV века.

Фото: Flickr / Foreign and Commonwealth Office

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Главный мышелов МИД Великобритании кот Палмерстон ушел в «отставку». Об этом информирует Telegram-канал посольства Великобритании в Москве. Палмерстон был взят из...
 
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