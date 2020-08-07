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В Ветковском районе такси с пьяным водителем вылетело с дороги и протаранило школьный забор

07.08.2020 15:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ветковском районе в ДТП с участием пьяного таксиста в салоне авто оказались зажаты два человека. Подробности TUT.BY сообщили в УВД.


Авария произошла поздно вечером 6 августа в агрогородке Присно на улице Первомайской.

Автомобиль такси вылетел с дороги, снес забор, затем оказался на территории школы.


В машине оказались зажаты два пассажира — спасатели достали их и передали врачам. После осмотра пострадавших отпустили домой, серьезных травм они не получили. Водитель такси был пьян.

 
 
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Автомобиль такси вылетел с дороги, снес забор, затем оказался на территории школы.
 
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