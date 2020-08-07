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Не заметил красный? Посмотрите, что случилось с грузовиком, который выехал прямо под поезд

07.08.2020 15:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Венгрии камера на железнодорожном переезде сняла момент столкновения грузовика и поезда. Машина выехала на переезд несмотря на то, что светофор показывал красный сигнал. Грузовик получил серьезные повреждения, а водителя с серьезными травмами доставили в больницу. Видео происшествия опубликовала местная полиция.

 
 
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