Не заметил красный? Посмотрите, что случилось с грузовиком, который выехал прямо под поезд

Источник материала: Tut.by

В Венгрии камера на железнодорожном переезде сняла момент столкновения грузовика и поезда. Машина выехала на переезд несмотря на то, что светофор показывал красный сигнал. Грузовик получил серьезные повреждения, а водителя с серьезными травмами доставили в больницу. Видео происшествия опубликовала местная полиция.