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Не заметил красный? Посмотрите, что случилось с грузовиком, который выехал прямо под поезд
Источник материала: Tut.by
В Венгрии камера на железнодорожном переезде сняла момент столкновения грузовика и поезда. Машина выехала на переезд несмотря на то, что светофор показывал красный сигнал. Грузовик получил серьезные повреждения, а водителя с серьезными травмами доставили в больницу. Видео происшествия опубликовала местная полиция.
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Водитель грузовика получил серьезные травмы.
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