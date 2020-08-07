Поклонники не узнали Ксению Собчак без макияжа и с «мокрой» прической

Источник материала: ОНТ

Российская телеведущая Ксения Собчак удивила подписчиков в Instagram новым снимком. 38-летняя знаменитость отдыхает в Сочи, она опубликовала новый снимок из отпуска.

На кадрах телеведущая запечатлена в непривычном образе. Собчак предстала перед поклонниками почти без макияжа и с мокрыми волосами в легком платье Ruban и рубашке-оверсайз I AM Studio. Собчак дополнила образ массивным колье Roushk и сандалиями Hermеs.

Поклонники теледивы не сразу узнали свою любимицу из-за ее непривычного вида.

Другим образ Собчак показался очень бледным и блеклым.

Фото: Instagram

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