Причины для досрочного голосования — разные. Но цель одна: каждый голосует за свое будущее

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Участок для голосования №8 находится в районном центре народного творчества в агрогородке Заозерье. До субботы здесь, как и на других участках, идет досрочное голосование. В холле Центра вниманию избирателей представлена выставка мастеров народного творчества «Куточак малой радзімы». Накануне выборов Заозерская сельская библиотека подготовила иллюстрированную книжную выставку «Навстречу выборам».

На избирательном участке — в зале для голосования предусмотрено место для голосования людей с особенностями в развитии, стол-кабинка для удобства при заполнении бюллетеня. Перед членами комиссии — трафареты и лупа, чтобы предложить их тем избирателям, кто имеет проблемы со зрением.

На участке, я узнала, что среди досрочно голосующих — как молодежь, так и пенсионеры. Причины прийти на участок накануне основного дня голосования — самые разные. Кто-то планирует выехать на выходных на природу в кампании друзей с палатками, чтобы воспользоваться погожими августовскими деньками. Кто-то собирается в лес за грибами, ягодами. Одна из избирателей объяснила, что досрочно выражает свое волеизъявление, так как ее семья на выходные уезжает на торжество, которое о





рганизовано в другом районе. Были среди досрочно голосующих и те, кто пришел на избирательный участок, пока здесь не многолюдно, нет большого скопления людей.

Избирательные участки во время досрочного голосования открыты до 19.00.

























Инна ВАСИЛЕВИЧ.