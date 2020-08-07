ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Причины для досрочного голосования — разные. Но цель одна: каждый голосует за свое будущее

07.08.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Участок для голосования №8 находится в районном центре народного творчества в агрогородке Заозерье. До субботы здесь, как и на других участках, идет досрочное голосование. В холле Центра вниманию избирателей представлена выставка мастеров народного творчества «Куточак малой радзімы». Накануне выборов Заозерская сельская библиотека подготовила иллюстрированную книжную выставку «Навстречу выборам».

На избирательном участке — в зале для голосования предусмотрено место для голосования людей с особенностями в развитии, стол-кабинка для  удобства при заполнении  бюллетеня. Перед  членами комиссии — трафареты и лупа, чтобы предложить их тем избирателям, кто имеет  проблемы со зрением.

На участке, я узнала, что среди досрочно голосующих — как молодежь, так и пенсионеры. Причины прийти на участок накануне основного дня голосования — самые разные. Кто-то планирует выехать на выходных на природу в кампании друзей с палатками, чтобы воспользоваться погожими августовскими деньками. Кто-то собирается в лес за грибами, ягодами. Одна из избирателей объяснила, что досрочно выражает свое волеизъявление, так как ее семья на выходные уезжает на торжество, которое о

Причины для досрочного голосования — разные. Но цель одна: каждый голосует за свое будущее

Николай и Анастасия Ефимовы — молодожены. 2020 год в историю их жизни войдет не только таким знаковым событием, как выборы Президента Республики Беларусь, но и созданием их семьи, которая появилась тоже в 2020-м, совсем недавно — 25 июля.
На выходные у молодежи — свои планы. Проголосовать пришли досрочно. Николай голосует на участке №8 в родном Заозерье. Это не первые выборы¸ в которых молодой человек вместе со всей молодежью Беларуси высказывает свое волеизъявление. 18-летняя Анастасия впервые принимает участие в выборах Президента Республики Беларусь

рганизовано  в другом районе. Были среди досрочно голосующих и те, кто пришел на избирательный участок, пока здесь не многолюдно, нет большого скопления людей.

Избирательные участки во время досрочного голосования открыты до 19.00.

Причины для досрочного голосования — разные. Но цель одна: каждый голосует за свое будущее

Причины для досрочного голосования — разные. Но цель одна: каждый голосует за свое будущее

Причины для досрочного голосования — разные. Но цель одна: каждый голосует за свое будущее

Причины для досрочного голосования — разные. Но цель одна: каждый голосует за свое будущее

Определившись с выбором своего кандидата, Анатолий Лейбук предпочел для голосования вечернее время, после окончания рабочего дня

Причины для досрочного голосования — разные. Но цель одна: каждый голосует за свое будущее

Николай и Анастасия Ефимовы — молодожены. 2020 год в историю их жизни войдет не только таким знаковым событием, как выборы Президента Республики Беларусь, но и созданием их семьи, которая появилась тоже в 2020-м, совсем недавно — 25 июля.
На выходные у молодежи — свои планы. Проголосовать пришли досрочно. Николай голосует на участке №8 в родном Заозерье. Это не первые выборы¸ в которых молодой человек вместе со всей молодежью Беларуси высказывает свое волеизъявление. 18-летняя Анастасия впервые принимает участие в выборах Президента Республики Беларусь. Голосуют молодые с уверенностью, что будут строить жизнь вместе в свободной и независимой стране

Причины для досрочного голосования — разные. Но цель одна: каждый голосует за свое будущее

Жительница агрогородка Заозерье, инженер-микробиолог ООО «Несвижский завод детского питания» Мария Забродская:
— Ранее я принимала участие в выборах в основной день голосования. В выборах Президента Республики Беларусь решила проголосовать досрочно, так как планирую на выходные встречу с друзьями.
Со своей гражданской позицией я определилась давно. Отдаю свой голос за того, кто, считаю, сможет сохранить мир и спокойствие в стране

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участок для голосования №8 находится в районном центре народного творчества в агрогородке Заозерье. До субботы здесь, как и на других
 
Новости дня
Новости разные
 
Поклонники не узнали Ксению Собчак без макияжа и с «мокрой» прической
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика