Причины для досрочного голосования — разные. Но цель одна: каждый голосует за свое будущее

Участок для голосования №8 находится в районном центре народного творчества в агрогородке Заозерье. До субботы здесь, как и на других участках, идет досрочное голосование. В холле Центра вниманию избирателей представлена выставка мастеров народного творчества «Куточак малой радзімы». Накануне выборов Заозерская сельская библиотека подготовила иллюстрированную книжную выставку «Навстречу выборам».
На избирательном участке — в зале для голосования предусмотрено место для голосования людей с особенностями в развитии, стол-кабинка для удобства при заполнении бюллетеня. Перед членами комиссии — трафареты и лупа, чтобы предложить их тем избирателям, кто имеет проблемы со зрением.
На участке, я узнала, что среди досрочно голосующих — как молодежь, так и пенсионеры. Причины прийти на участок накануне основного дня голосования — самые разные. Кто-то планирует выехать на выходных на природу в кампании друзей с палатками, чтобы воспользоваться погожими августовскими деньками. Кто-то собирается в лес за грибами, ягодами. Одна из избирателей объяснила, что досрочно выражает свое волеизъявление, так как ее семья на выходные уезжает на торжество, которое о
Николай и Анастасия Ефимовы — молодожены. 2020 год в историю их жизни войдет не только таким знаковым событием, как выборы Президента Республики Беларусь, но и созданием их семьи, которая появилась тоже в 2020-м, совсем недавно — 25 июля.
На выходные у молодежи — свои планы. Проголосовать пришли досрочно. Николай голосует на участке №8 в родном Заозерье. Это не первые выборы¸ в которых молодой человек вместе со всей молодежью Беларуси высказывает свое волеизъявление. 18-летняя Анастасия впервые принимает участие в выборах Президента Республики Беларусь
рганизовано в другом районе. Были среди досрочно голосующих и те, кто пришел на избирательный участок, пока здесь не многолюдно, нет большого скопления людей.
Избирательные участки во время досрочного голосования открыты до 19.00.
Определившись с выбором своего кандидата, Анатолий Лейбук предпочел для голосования вечернее время, после окончания рабочего дня
Николай и Анастасия Ефимовы — молодожены. 2020 год в историю их жизни войдет не только таким знаковым событием, как выборы Президента Республики Беларусь, но и созданием их семьи, которая появилась тоже в 2020-м, совсем недавно — 25 июля.
На выходные у молодежи — свои планы. Проголосовать пришли досрочно. Николай голосует на участке №8 в родном Заозерье. Это не первые выборы¸ в которых молодой человек вместе со всей молодежью Беларуси высказывает свое волеизъявление. 18-летняя Анастасия впервые принимает участие в выборах Президента Республики Беларусь. Голосуют молодые с уверенностью, что будут строить жизнь вместе в свободной и независимой стране
Жительница агрогородка Заозерье, инженер-микробиолог ООО «Несвижский завод детского питания» Мария Забродская:
— Ранее я принимала участие в выборах в основной день голосования. В выборах Президента Республики Беларусь решила проголосовать досрочно, так как планирую на выходные встречу с друзьями.
Со своей гражданской позицией я определилась давно. Отдаю свой голос за того, кто, считаю, сможет сохранить мир и спокойствие в стране
Инна ВАСИЛЕВИЧ.