В Китае зарегистрирована смерть от чумы, 35 человек – в изоляции

Источник материала: ОНТ

Заболевший чумой мужчина, житель автономного района Внутренняя Монголия, умер в прошлое воскресение. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию комитета по вопросам здравоохранения города Батоу.

Ранее тесты подтвердили, что пациент болел кишечной чумой. После проведения всех анализов медики собрали консилиум и пришли к общему заключению, что мужчина умер от истощения кровеносной системы.

Местными властями в связи с происшедшим был объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения.

Уточняется, что 35 человек, которые тесно контактировали с погибшим и сейчас изолированы, находятся под пристальным наблюдением медиков. При этом тесты на нуклеиновую кислоту у них отрицательные, а симптомов заболевания не наблюдается.









Фото: Синьхуа

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