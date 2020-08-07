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В Китае зарегистрирована смерть от чумы, 35 человек – в изоляции
Источник материала: ОНТ
Заболевший чумой мужчина, житель автономного района Внутренняя Монголия, умер в прошлое воскресение. Об этом
Ранее тесты подтвердили, что пациент болел кишечной чумой. После проведения всех анализов медики собрали консилиум и пришли к общему заключению, что мужчина умер от истощения кровеносной системы.
Местными властями в связи с происшедшим был объявлен третий уровень эпидемиологического предупреждения.
Уточняется, что 35 человек, которые тесно контактировали с погибшим и сейчас изолированы, находятся под пристальным наблюдением медиков. При этом тесты на нуклеиновую кислоту у них отрицательные, а симптомов заболевания не наблюдается.
Фото: Синьхуа
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Заболевший чумой мужчина, житель автономного района Внутренняя Монголия, умер в прошлое воскресение. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию...
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