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Осознанный выбор определяет будущее Беларуси - Маркевич

07.08.2020 16:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Осознанный выбор каждого гражданина определяет будущее Беларуси. Такое мнение высказал сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич на избирательном участке №1, передает корреспондент БЕЛТА.

Осознанный выбор определяет будущее Беларуси - Маркевич

Анатолий Маркевич воспользовался обеденным перерывом, чтобы отдать голос за своего кандидата. Избирательный участок он посетил досрочно, поскольку 9 августа будет заниматься служебными делами. "Выполняю свой гражданский долг. Проголосовал за то, чтобы наша страна развивалась стабильно и уверенно, чтобы было на улицах спокойно и безопасно, чтобы наши дети могли развивать свои таланты. Это очень важно", - сказал он.

"Уверен, наши граждане сделают правильный, осознанный выбор будущего Беларуси. Не сомневаюсь в том, что оно будет хорошим", - подчеркнул Анатолий Маркевич.

 
 
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  Осознанный выбор каждого гражданина определяет будущее Беларуси. Такое мнение высказал сегодня журналистам помощник Президента - инспектор по Брестской...
 
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