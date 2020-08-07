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Кумиры, какими вы их не видели. Семь редких фотографий советских артистов
Источник материала: СТВ
Как много хороших фильмов было в Советском Союзе. Многие из них произвели на зрителей неизгладимое впечатление. И своему успеху кинокартины обязаны большому числу людей – сценаристам, режиссёрам, операторам и, конечно, актёрам.
Именно исполнителей ролей культовых персонажей знают и любят тысячи зрителей. Ведь именно эти люди тронули сердца своей игрой. Но какие они в обычной жизни? Они такие же мужья и жёны, дети и родители, как и все остальные. Вот семь редких фото, которые показывают эту гораздо менее известную сторону советских актёров.
Светлана Крючкова и Алексей Петренко
Леонид Быков с мамой
Ксения Алфёрова и Александр Абдулов
Юрий Никулин с сыном
Александр Ширвиндт, Андрей Миронов, Михаил Державин
Евгений Моргунов и Пьер Бурвил
Фото: instagram.com/kino.cccp
Алиса Фрейндлих и Дмитрий Барков
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Как много хороших фильмов было в Советском Союзе. Многие из них произвели на зрителей неизгладимое впечатление. И своему успеху кинокартины обязаны большому числу...
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