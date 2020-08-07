Кумиры, какими вы их не видели. Семь редких фотографий советских артистов

Источник материала: СТВ

Как много хороших фильмов было в Советском Союзе. Многие из них произвели на зрителей неизгладимое впечатление. И своему успеху кинокартины обязаны большому числу людей – сценаристам, режиссёрам, операторам и, конечно, актёрам.

Именно исполнителей ролей культовых персонажей знают и любят тысячи зрителей. Ведь именно эти люди тронули сердца своей игрой. Но какие они в обычной жизни? Они такие же мужья и жёны, дети и родители, как и все остальные. Вот семь редких фото, которые показывают эту гораздо менее известную сторону советских актёров.

Светлана Крючкова и Алексей Петренко



Фото: instagram.com/kino.cccp

Леонид Быков с мамой



Фото: instagram.com/kino.cccp

Ксения Алфёрова и Александр Абдулов



Фото: instagram.com/kino.cccp

Юрий Никулин с сыном



Фото: instagram.com/kino.cccp

Александр Ширвиндт, Андрей Миронов, Михаил Державин



Фото: instagram.com/kino.cccp

Евгений Моргунов и Пьер Бурвил

Фото: instagram.com/kino.cccp

Алиса Фрейндлих и Дмитрий Барков



Фото: instagram.com/tatianka_ana