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Ученые Академии наук представили более 150 разработок на выставке «Беларусь интеллектуальная»
Источник материала: ОНТ
За белорусскими технологиями – настоящее. Больше 150 самых современных разработок отечественных учёных Академии наук представили сегодня на выставке «Беларусь интеллектуальная». От новых сортов семян до космических спутников – новейшие образцы призваны упростить жизнь в самых разных сферах.
Наши учёные работают над созданием препаратов, способных разрушать раковые клетки, успешно осваивают космос и Антарктиду. Сегодня впервые показали и новый лазерно-оптический анализатор. Его мощность позволит контролировать создание качественных самых маленьких деталей – без них невозможна работа датчиков, чипов и даже деталей для спутников. Особое внимание – разработкам в медицине. Фильтрующие материалы для защиты органов дыхания, кислородно-гелиевая горячая смесь для сердечно-сосудистой системы. И важно, чтобы эти разработки принесли реальный экономический эффект.
Чтобы о белорусских разработках узнали во всём мире, идёт работа над новой интерактивной платформой.
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За белорусскими технологиями – настоящее. Больше 150 самых современных разработок отечественных учёных Академии наук представили сегодня на выставке «Беларусь...
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