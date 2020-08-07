Ученые Академии наук представили более 150 разработок на выставке «Беларусь интеллектуальная»

Источник материала: ОНТ

За белорусскими технологиями – настоящее. Больше 150 самых современных разработок отечественных учёных Академии наук представили сегодня на выставке «Беларусь интеллектуальная». От новых сортов семян до космических спутников – новейшие образцы призваны упростить жизнь в самых разных сферах.

Наши учёные работают над созданием препаратов, способных разрушать раковые клетки, успешно осваивают космос и Антарктиду. Сегодня впервые показали и новый лазерно-оптический анализатор. Его мощность позволит контролировать создание качественных самых маленьких деталей – без них невозможна работа датчиков, чипов и даже деталей для спутников. Особое внимание – разработкам в медицине. Фильтрующие материалы для защиты органов дыхания, кислородно-гелиевая горячая смесь для сердечно-сосудистой системы. И важно, чтобы эти разработки принесли реальный экономический эффект.

Владимир Улахович, председатель белорусской торгово-промышленной палаты: «У нас 24 выставки прошли в разных странах и есть конкретные результаты. Свыше 120 контрактов, соглашений, меморандумов было подписано на этих выставках. Самый важный результат – это контракты на поставку нашей продукции в разные страны. Это сумма свыше полумиллиарда долларов – контракты, подписанные только на наших выставках».

Владимир Гусаков, председатель президиума национальной академии наук Беларуси: «Это, конечно, далеко не всё. Это лишь фрагменты. Всё невозможно выставить. Всё находится в институтах. Даже в Академии наук каждый день появляется что-то новое: разработки, исследования, идеи».

Чтобы о белорусских разработках узнали во всём мире, идёт работа над новой интерактивной платформой.

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