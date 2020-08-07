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Игорь Сергеенко: от голоса каждого белоруса зависит будущее нашей страны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси. Своим избирательным правом воспользовались уже тысячи наших граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 августа бюллетень в урну опустил и глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. Он прибыл в обеденное время на участок № 2, расположенный в 32-й средней школе Минска.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Досрочное голосование проходит в Беларуси до субботы включительно. Избирательные участки работают с 10:00 до 19:00 с перерывом на обед с 14:00 до 16:00. Проголосовать можно, предоставив удостоверяющий личность документ.
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Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси. Своим избирательным правом воспользовались уже тысячи наших граждан,...
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