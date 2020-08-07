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Последний аукцион лета: где и почем можно еще купить участок для строительства дома под Минском

07.08.2020 16:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На последнем летнем аукционе по продаже земельных участков в частную сочувственность в Минском районе будет предложено 20 лотов, сообщается на сайте Минского областного центра инвестиций и приватизации. Месторасположение наделов и их стартовая цена — в материале.


Изображение: rlt.by

На аукционах по продаже земли под строительство частных домов наибольшей популярностью пользуются участки, расположенные в населенных пунктах возле Минска и с хорошей инфраструктурой. Также востребованы наделы у воды и в живописных местах, например, в деревне Лапоровичи у Минского моря. Правда, и стартовая цена таких участков высокая.


Изображение: rlt.by

Так, например, в Колодищах, Заславле и Ратомке аукционные цены на участки стартуют от 30,8 тысячи рублей. Самые дорогие из этой тройки — в Ратомке: 50 тысяч рублей за 11 соток, несмотря на то, что из коммуникаций есть только электричество.

Впрочем, лидируют по цене предложения Лапоровичи: стартовая цена надела в 13,7 сотки без коммуникаций — 80 тысяч рублей.


Изображение: rlt.by

В альтернативу Лапаровичам можно рассмотреть надел в Губичах, рядом с Дубровским водохранилищем. Стартовая цена надела площадью 12,8 сотки без коммуникаций — 40,6 тысячи рублей. Чуть дешевле будет участок в деревне Марьяливо, расположенной недалеко от Минска, — 37 тысяч за 10 соток без коммуникаций.


Изображение: rlt.by

Самые бюджетные участки предлагают Шершунский и Юзуфовский сельсоветы. Со стартовой ценой от 10 тысяч рублей есть наделы в деревне Косачи и агрогородке Шершуны. Из коммуникаций есть электричество и газ.

А в деревне Лекоревка (25 км от МКАД), участок в 9 соток предлагают по стартовой цене в 3,8 тысячи рублей. Из коммуникаций есть только электричество.

Аукцион состоится 21 августа 2020 года в 10.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5. документы для участия в аукционе можно подать до 17 августа включительно.

 
Теги: Минск
 
 
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