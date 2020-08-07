Еще одна встреча прошла в клубе духовного общения

Источник материала: Новости Волковыска

5 августа в клубе духовного общения при Свято-Петропавловском соборе г. Волковыска обсудили художественный фильм «Голгофа» (2014 г.).

Кинокартина об отце Джеймсе, сельском священнике в отдаленном уголке Ирландии. Прихожанин в исповедальне угрожает убить его ровно через неделю, в воскресенье. По голосу отец Джеймс узнает, кто ему угрожает, но соблюдение тайны исповеди не позволяет священнику обратиться в полицию.

Непросто начинается неделя для отца Джеймса, священника церкви в отдаленном уголке Ирландии, – прихожанин в исповедальне угрожает убить его ровно через неделю, в воскресенье. Голос кажется Джеймсу знакомым, но потенциальный преступник остается не узнан, а соблюдение тайны исповеди не позволяет священнику обратиться в полицию. Джеймс начинает собственное расследование, отправившись на поиски заблудшей души к своим прихожанам. Семь дней копания в чужих грехах становятся семью днями очищения для отца Джеймса.

После просмотра видеонарезки фильма члены клуба делились своими впечатлениями. Были подняты для обсуждения такие темы как «кризис веры», «кризис церкви», «сострадание», «обида на церковь» и др.





Егор Черепок