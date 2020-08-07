Какой уровень глюкозы в крови считается нормальным? Врач отвечает на популярные вопросы об анализе

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Уровень глюкозы (сахара) в крови — жизненно важный показатель, который контролируется не только при сахарном диабете. Анализ на сахар, как правило, входит в протоколы первичного обследования у терапевта и более узких специалистов, например эндокринолога. Что надо знать об этом анализе и почему уровень глюкозы может колебаться? На популярные вопросы отвечает директор медицинской лаборатории «Инвитро» Павел Палий.

Зачем организму нужна глюкоза? Глюкоза — важнейший элемент гомеостаза (поддержания баланса в организме) и основной компонент энергетического обмена. Другими словами, это главный источник энергии, который участвует в большинстве метаболических процессов. Организм использует полученную из расщепления глюкозы энергию для всех задач повседневной жизни — прогулок, физической активности, работы, сна.

От чего зависит ее уровень и почему он может нарушаться? На уровень сахара в крови влияют питание и образ жизни человека, способность поджелудочной железы вырабатывать инсулин, а также интенсивность выработки гормонов. Организм самостоятельно регулирует концентрацию сахара в крови, этот процесс контролируется сразу несколькими гормонами — инсулином (является основным гипогликемическим фактором), соматотропином, глюкагоном, тиреотропином, Т3 и Т4, кортизолом, адреналином (повышают уровень глюкозы в крови). При избыточном поступлении глюкозы в организм он ее перерабатывает и отправляет в энергетическое депо, которым является жировая ткань. При нарушениях функций поджелудочной железы, гиподинамическом образе жизни, неправильном питании могут происходить скачки уровня сахара в крови.

Какие нормы глюкозы в крови? Измеряется глюкоза в миллимолях на литр (ммоль/л). И вот как выглядят референсные значения для венозной крови. Возраст Глюкоза, ммоль/л Дети, 2 дня — 1 месяца 2,8 — 4,4 Дети, 1 месяц — 14 лет 3,3 — 5,5 Все, кто старше 14 лет 4,1 — 6,0

Уровень глюкозы повышен — это сахарный диабет? Сделать вывод по одному анализу нельзя. Состояние гипергликемии, при котором в крови резко повышается уровень сахара, не всегда указывает на сахарный диабет. Во-первых, это может быть физиологическая гипергликемия, которая вызвана стрессом (который может быть связан и с самой сдачей крови, если человек боится ее вида), физической нагрузкой, курением. Во-вторых, повышенный уровень глюкозы может быть спровоцирован недостаточной подготовкой к сдаче анализа накануне. В-третьих, скачок глюкозы может указывать на преддиабет — нарушение толерантности к глюкозе (состояние, при котором нарушается углеводный обмен). Однако повышенный уровень сахара в крови — это действительно один из первых показателей, который помогает диагностировать сахарный диабет. Поэтому при обнаружении в анализе крови глюкозы натощак более 6,0 ммоль/л и выше нужно обязательно обратиться к врачу за консультацией. Кроме того, не стоит забывать, что гипергликемия может указывать на эндокринологические патологии, заболевания щитовидной, поджелудочной желез, хронические заболевания печени, почек и др.

А что не так, когда глюкозы мало? Гипогликемия — низкое значение уровня глюкозы — может быть функциональным состоянием тела, когда человек, например, активно занимался спортом. Также это состояние может быть связано с повышением температуры тела, когда организм израсходовал много глюкозы, но не успел восполнить ее запасы из внешних источников. Гипогликемия может указывать на серьезные заболевания поджелудочной железы, болезни печени, эндокринные патологии и пр. У больных сахарным диабетом это может быть состоянием, когда у человека, например, произошла передозировка гипогликемическими препаратами, которые он принимает при диабете.

Анализ на сахар нужно сдавать строго натощак? Это рекомендация для получения наиболее точного результата. Анализ на уровень глюкозы сдается натощак, желательно утром, с момента последнего приема пищи должно пройти 8−14 часов. При этом на ночь лучше избежать избыточного потребления углеводов: как правило, за 8 часов они должны метаболизироваться, однако лучше не переусердствовать со сладостями или очень сладкими напитками. Накануне исследования нужно исключить чрезмерные физические нагрузки, психоэмоциональные переживания, прием алкоголя — все это так или иначе влияет на метаболизм глюкозы.

Как проводят анализ? В лабораториях и поликлиниках, как правило, это анализ крови из вены. Точность выполненных лабораторных исследований из венозной крови выше, чем из капиллярной крови из подушечки пальца. Есть и экспресс-методы исследования уровня глюкозы с помощью глюкометра, для них используется капиллярная кровь из пальца. Чаще глюкометром пользуются люди, у которых уже диагностирован сахарный диабет.

Кому сдавать анализ? Сдавать анализ на уровень сахара в крови обязательно нужно при наличии показаний или направления от врача. Сдать его рекомендуется и тем, кто постоянно чувствует сильную жажду, сухость во рту, потливость, слабость, головокружение, запах изо рта, напоминающий запах ацетона, учащенное сердцебиение.