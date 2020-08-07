|
Какой уровень глюкозы в крови считается нормальным? Врач отвечает на популярные вопросы об анализе
Источник материала: Tut.by
Уровень глюкозы (сахара) в крови — жизненно важный показатель, который контролируется не только при сахарном диабете. Анализ на сахар, как правило, входит в протоколы первичного обследования у терапевта и более узких специалистов, например эндокринолога. Что надо знать об этом анализе и почему уровень глюкозы может колебаться? На популярные вопросы отвечает директор медицинской лаборатории «Инвитро» Павел Палий.
|Возраст
|Глюкоза, ммоль/л
|Дети, 2 дня — 1 месяца
|2,8 — 4,4
|Дети, 1 месяц — 14 лет
|3,3 — 5,5
|Все, кто старше 14 лет
|4,1 — 6,0
Сделать вывод по одному анализу нельзя. Состояние гипергликемии, при котором в крови резко повышается уровень сахара, не всегда указывает на сахарный диабет. Во-первых, это может быть физиологическая гипергликемия, которая вызвана стрессом (который может быть связан и с самой сдачей крови, если человек боится ее вида), физической нагрузкой, курением. Во-вторых, повышенный уровень глюкозы может быть спровоцирован недостаточной подготовкой к сдаче анализа накануне. В-третьих, скачок глюкозы может указывать на преддиабет — нарушение толерантности к глюкозе (состояние, при котором нарушается углеводный обмен).
Однако повышенный уровень сахара в крови — это действительно один из первых показателей, который помогает диагностировать сахарный диабет. Поэтому при обнаружении в анализе крови глюкозы натощак более 6,0 ммоль/л и выше нужно обязательно обратиться к врачу за консультацией.
Кроме того, не стоит забывать, что гипергликемия может указывать на эндокринологические патологии, заболевания щитовидной, поджелудочной желез, хронические заболевания печени, почек и др.
Гипогликемия — низкое значение уровня глюкозы — может быть функциональным состоянием тела, когда человек, например, активно занимался спортом. Также это состояние может быть связано с повышением температуры тела, когда организм израсходовал много глюкозы, но не успел восполнить ее запасы из внешних источников.
Гипогликемия может указывать на серьезные заболевания поджелудочной железы, болезни печени, эндокринные патологии и пр. У больных сахарным диабетом это может быть состоянием, когда у человека, например, произошла передозировка гипогликемическими препаратами, которые он принимает при диабете.
Это рекомендация для получения наиболее точного результата. Анализ на уровень глюкозы сдается натощак, желательно утром, с момента последнего приема пищи должно пройти 8−14 часов. При этом на ночь лучше избежать избыточного потребления углеводов: как правило, за 8 часов они должны метаболизироваться, однако лучше не переусердствовать со сладостями или очень сладкими напитками.
Накануне исследования нужно исключить чрезмерные физические нагрузки, психоэмоциональные переживания, прием алкоголя — все это так или иначе влияет на метаболизм глюкозы.
В лабораториях и поликлиниках, как правило, это анализ крови из вены. Точность выполненных лабораторных исследований из венозной крови выше, чем из капиллярной крови из подушечки пальца.
Есть и экспресс-методы исследования уровня глюкозы с помощью глюкометра, для них используется капиллярная кровь из пальца. Чаще глюкометром пользуются люди, у которых уже диагностирован сахарный диабет.
Сдавать анализ на уровень сахара в крови обязательно нужно при наличии показаний или направления от врача. Сдать его рекомендуется и тем, кто постоянно чувствует сильную жажду, сухость во рту, потливость, слабость, головокружение, запах изо рта, напоминающий запах ацетона, учащенное сердцебиение.