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Стало известно, что принц Гарри подарил Меган Маркл на день рождения

07.08.2020 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

4 августа Меган Маркл исполнилось 39 лет. Ходили слухи, что она соберет друзей на вечеринке в Монтесито, что неподалеку от Санта-Барбары, но планам на шумный праздник не суждено было сбыться. Отложив идею для вечеринки до лучших времен, она ограничилась семейным праздником: рядом с ней в день рождения были муж Гарри, мама Дория и сын Арчи, пишет spletnik.


Фото: Reuters

Стало известно, что в своем новом доме в Лос-Анджелесе принц приготовил для жены ужин из трех блюд. Дория помогала ему, а вечером присмотрела за внуком, чтобы дочь и зять могли побыть вдвоем.

Гарри подарил Меган шоколадный торт, покрытый сахарной пудрой, новое ожерелье и фотографию в рамке, которую сделал сам. По словам инсайдеров, он долго готовился ко дню рождения супруги и постарался сделать ее праздник запоминающимся.

Отметим, что и Маркл обычно поздравляет мужа со значимыми датами так, чтобы он чувствовал ее любовь и их прочную связь. По случаю второй годовщины со дня свадьбы она установила на заднем дворе их дома палатку, купила спальные мешки, приготовила ужин и тем самым воссоздала атмосферу их с Гарри путешествия в Ботсвану, где они влюбились друг в друга.

 
 
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Меган Маркл и принц Гарри любят делать друг другу небольшие сюрпризы и подарки со смыслом.
 
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