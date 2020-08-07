ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?

07.08.2020 17:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Иногда в жизни молодых людей происходят пугающие события. Например, в гости к их мамам приходят подруги. Эти женщины веселятся, поют, обсуждают происходящие в мире события, а также рассказывают о своих детях.

И вот наступает определённый момент, когда парень слышит из маминой комнаты зов: «Петя, иди сюда! Пусть мои подруги посмотрят, каким красавцем ты у меня вырос». И молодой человек обречённо идёт в комнату, где слышит восхищённые комментарии и слова: «Просто Ален Делон!»

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?
Фото: instagram.com/alaindelonarchive

Самое интересное в том, что далеко не каждый юноша в силу своего возраста знает, кто такой этот человек. Поэтому похвала остаётся непонятой. Так кто же такой Ален Делон?

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?
Фото: instagram.com/alaindelonarchive

Это французский актёр, который родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Начинал будущий артист как простой мясник, а затем стал лётчиком. После службы парень начал пытаться получить роль в французском кино, но ему отказывали. И отказывали так: «Вы слишком красивы, у Вас не сложится карьера». Звучало, конечно, очень обидно.

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?
Фото: instagram.com/alaindelonarchive

А вот американский продюсер, который искал замену ушедшему из жизни Джеймсу Дину, был не столь строг в своих требованиях. Узнав о том, что Делон собирается уехать в Голливуд, один из французских кинорежиссёров, вероятно, догадался, что парень не прост, и уговорил Алена всё-таки попробовать сыграть в отечественных фильмах.

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?
Фото: instagram.com/alain_delon_unofficial

После нескольких не очень заметных ролей Делон всё-таки пришёл к триумфу. Годы шли, и имя Алена стало нарицательным – обозначало оно очень красивого мужчину.

Имя, которое олицетворяет красивого мужчину. Кто такой Ален Делон?
Фото: instagram.com/alain_delon_unofficial

Сейчас актёру уже 84 года, он завершил карьеру в 2017 году и ведёт тихую жизнь.

Кстати, недавно мы говорили о наследнике другого известного своей красивой внешностью актёра. Как выглядит сын Ричарда Гира – смотрите здесь.

Люди в материале: Alain Delon, Ален Делон

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда в жизни молодых людей происходят пугающие события. Например, в гости к их мамам приходят подруги. Эти женщины веселятся, поют, обсуждают происходящие в мире...
 
Новости дня
Новости разные
 
В цехе «Гродно Азота» произошла вспышка: пострадал работник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика