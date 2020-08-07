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В цехе «Гродно Азота» произошла вспышка: пострадал работник

07.08.2020 17:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В цехе «Гродно Азота» произошла вспышка: пострадал работникГродно Азота» произошла вспышка: пострадал работник" class="one-news__figure-img">

В пятницу 7 августа, в районе половины девятого утра произошла вспышка в цехе метанола на предприятии «Гродно Азот». Это случилось в результате разгерметизации крышки вентиля на линии кислорода. Об этом сообщили на предприятии.

В итоге из-за инцидента один из работников, находящихся поблизости, получил термический ожог. О причинах произошедшего ничего не сообщается.

Вспышка не стала причиной приостановки технологического процесса на производстве. На предприятии уточняют, что какой-либо угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия инцидент не несет.



Фото: azot.by

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Теги: Гродно
 
 
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В пятницу 7 августа, в районе половины девятого утра произошла вспышка в цехе метанола на предприятии «Гродно Азот». Это случилось в результате разгерметизации...
 
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