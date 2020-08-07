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В цехе «Гродно Азота» произошла вспышка: пострадал работник
Источник материала: ОНТГродно Азота» произошла вспышка: пострадал работник" class="one-news__figure-img">
В пятницу 7 августа, в районе половины девятого утра произошла вспышка в цехе метанола на предприятии «Гродно Азот». Это случилось в результате разгерметизации крышки вентиля на линии кислорода. Об этом
Фото: azot.by
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В пятницу 7 августа, в районе половины девятого утра произошла вспышка в цехе метанола на предприятии «Гродно Азот». Это случилось в результате разгерметизации...
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