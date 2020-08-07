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«Милуоки» обыграл «Майами» в национальной баскетбольной ассоциации

07.08.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Милуоки» обыграл «Майами» в национальной баскетбольной ассоциации

В национальной баскетбольной ассоциации клуб «Милуоки Бакс» гарантировал себе первое место в Восточной конференции.

«Милуоки» обыграл «Майами» — 130:116 и побеждает в конференции второй сезон подряд. Ранее на этой неделе первое место на Западе себе гарантировал «Лос-Анджелес Лейкерс». После возобновления сезона все матчи проходят в Орландо с участием 22 клубов. Сначала все команды проводят по 8 матчей для определения посева в плей-офф, который по плану должен стартовать 17 августа.

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В национальной баскетбольной ассоциации клуб «Милуоки Бакс» гарантировал себе первое место в Восточной конференции. «Милуоки» обыграл «Майами» — 130:116 и...
 
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