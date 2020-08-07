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Зерно просушим — и в амбары

07.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Зерно просушим — и в амбары

Горячо сейчас не только на полях, но и на зернотоках. Намолоченный комбайнерами и транспортированный водителями новый урожай надо еще довести до кондиции и качественно сохранить. А эти функции выполняют труженики зерноприемных пунктов.

— Работа у нас не прекращается круглые сутки, — рассказала заведующая зерноскладом в агрогородке Погородно одноименного сельхозпредприятия Ирина Лемантович. — Все работники свои задачи знают и стараются от души. Благодаря их трудолюбию выполнен госзаказ по рапсу и зерну. Теперь зерно готовим для нужд хозяйства, просушиваем — и в закрома. А наполнить наши засеки есть чем, урожай на полях изумительный.


Зерно просушим — и в амбары

Агроном-семеновод Ангелина Подмаско.

— Погода стоит хорошая, качество поступающего с полей зерна отличное, влажность 15,5-16%, а это серьезная экономия на газе, — радовалась молодой специалист, агроном-семеновод Ангелина Подмаско. — Досушиваем до 14,5% на семена, а на фураж — до 12-12,5%. Работа мне нравится. Пришла сюда по распределению в октябре прошлого года после окончания Новогрудского аграрного колледжа. Сейчас учусь заочно в Гродненском государственном аграрном университете. Агрогородок наш благоустроенный, живу в выделенной хозяйством трехкомнатной квартире, зарплата хорошая, молодых работников здесь уважают, предоставляют льготы. Для начинающего специалиста это много значит.

На несколько минут отвлекся от своего важного дела и оператор зерносушильного комплекса Александр Дорняк:

— 7 лет сушу зерно, постоянно прохожу переподготовку и соблюдаю все требования к работе на газовой сушилке. К каждой уборочной мы относимся  очень ответственно, особенно к нынешней, когда зерна намолотили больше прошлогоднего. Погода не подводит, слаженно трудятся комбайнеры и водители, а значит, не должны подвести и мы, работники зернотока.


Зерно просушим — и в амбары

Заведующая зерноскладом Ирина Лемантович

и оператор Александр Дорняк.

Поэтому стараемся, напряженная работа нам не в тягость, а в радость. Бывало, что за сутки доводили до нормы по 300 тонн рапса и более 200 т зерна. С полной самоотдачей трудится мой сменщик Максим Жигало, коллеги на других сушильных установках — Игорь Шабанович и Андрей Шадюль, Александр Посудин и Иван Пашкелевич.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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