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В России добыли самый крупный цветной алмаз в истории страны

07.08.2020 17:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России добыли самый крупный цветной алмаз в истории страны

На севере Якутии (Россия) на месторождении «Эбелях» был добыт кристалл весом 236 карат. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Алроса».

Размеры алмаза – 47х24х22 мм. Это самый крупный цветной алмаз, добытый в России. По предварительным данным, возраст драгоценного камня составляет от 120 до 230 миллионов лет.

Кристалл оценивают специалисты.

Фото: АК «АЛРОСА»

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На севере Якутии (Россия) на месторождении «Эбелях» был добыт кристалл весом 236 карат. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия...
 
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