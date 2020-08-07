В России добыли самый крупный цветной алмаз в истории страны

Источник материала: ОНТ

На севере Якутии (Россия) на месторождении «Эбелях» был добыт кристалл весом 236 карат. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Алроса».

Размеры алмаза – 47х24х22 мм. Это самый крупный цветной алмаз, добытый в России. По предварительным данным, возраст драгоценного камня составляет от 120 до 230 миллионов лет.

Кристалл оценивают специалисты.

Фото: АК «АЛРОСА»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram