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В России добыли самый крупный цветной алмаз в истории страны
Источник материала: ОНТ
На севере Якутии (Россия) на месторождении «Эбелях» был добыт кристалл весом 236 карат. Об этом
Размеры алмаза – 47х24х22 мм. Это самый крупный цветной алмаз, добытый в России. По предварительным данным, возраст драгоценного камня составляет от 120 до 230 миллионов лет.
Кристалл оценивают специалисты.
Фото: АК «АЛРОСА»
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На севере Якутии (Россия) на месторождении «Эбелях» был добыт кристалл весом 236 карат. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия...
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