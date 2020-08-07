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«Человека можно привлечь, построив ему жильё». О чём говорил Александр Турчин с представителями бизнеса?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Перспективы развития предпринимательского сектора обсудили в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Александр Турчин встретился с представителями бизнеса. Получился конструктивный диалог. Предприниматели высказали свои мнения, задали вопросы.
Среди них покупка или долгосрочная аренда помещений. Это необходимо, чтобы представители бизнеса чувствовали себя увереннее на рынке.
В свою очередь председатель Миноблисполкома затронул тему увеличения зарплат. Но было подчеркнуто, что это возможно только при эффективной экономике.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Андрей Смоляр, предприниматель:
Ежегодно растет доля малого и среднего бизнеса в экономике региона. В 2020 году показатель увеличился на четыре пункта – до 40 %.
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«Человека можно привлечь, построив ему жильё». О чём говорил Александр Турчин с представителями бизнеса?
Новости Беларуси. Перспективы развития предпринимательского сектора обсудили в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Александр Турчин...
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