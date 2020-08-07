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«Человека можно привлечь, построив ему жильё». О чём говорил Александр Турчин с представителями бизнеса?

07.08.2020 18:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Перспективы развития предпринимательского сектора обсудили в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Человека можно привлечь, построив ему жильё». О чём говорил Александр Турчин с представителями бизнеса?

Александр Турчин встретился с представителями бизнеса. Получился конструктивный диалог. Предприниматели высказали свои мнения, задали вопросы.

Среди них покупка или долгосрочная аренда помещений. Это необходимо, чтобы представители бизнеса чувствовали себя увереннее на рынке.

«Человека можно привлечь, построив ему жильё». О чём говорил Александр Турчин с представителями бизнеса?

В свою очередь председатель Миноблисполкома затронул тему увеличения зарплат. Но было подчеркнуто, что это возможно только при эффективной экономике.

«Человека можно привлечь, построив ему жильё». О чём говорил Александр Турчин с представителями бизнеса?

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Инвестиционные вычеты. Сегодня была интересная поднята тема. То есть строительство жилья для собственных работников, и на сумму этих вложенных инвестиций возможны налоговые вычеты. Тема очень интересная. Почему? Потому что, конечно, определенная проблема с трудовыми ресурсами присутствует. И человека в том числе можно привлечь, построив ему жилье.

«Человека можно привлечь, построив ему жильё». О чём говорил Александр Турчин с представителями бизнеса?

Андрей Смоляр, предприниматель:
У нас есть подготовленные, квалифицированные люди, у нас есть те отрасли, которые могут быть драйверами экономики. На мой взгляд, в первую очередь это такие сферы, как услуги: IT-услуги, транспортные, медицинские, банковские услуги.

Ежегодно растет доля малого и среднего бизнеса в экономике региона. В 2020 году показатель увеличился на четыре пункта – до 40 %.

Люди в материале: Александр Турчин, Андрей Смоляр

 
 
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Новости Беларуси. Перспективы развития предпринимательского сектора обсудили в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Александр Турчин...
 
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