Прогноз погоды на 8 августа: идеальная летняя погода

Источник материала: ОНТ

Первая неделя августа порадовала нас теплом. Средняя температура до 5°C выше нормы. В выходные лето продолжит свое триумфальное шествие. Наслаждаемся идеальной летней погодой. Температура воды в реках и озерах +16°C…+24°C.

8 августа атмосферными процессами будет управлять обширный малоподвижный антициклон по имени «Детлеф» с центром над странами Балтии. По периферии в нашу страну продолжат поступать с юго-запада теплые воздушные массы, удерживая сухую, теплую и комфортную погоду.

В субботу переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Влажность до 50%. Ночью и утром слабый туман. Видимость до километра. Атмосферное давление будет слабо падать.

В 8:00 температура воздуха составит от +18°C по западу и северу до +20°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее.

В середине дня столбики термометров достигнут отметки от +25°C по северу до +30°C по юго-западу.

К вечеру температура существенно не изменится – от +22°C по Витебской области до +27°C – по Брестской и Гродненской.

В воскресенье антициклон станет постепенно терять свою силу и атмосферное давление начнет падать. Появится больше облаков. Ночью еще без осадков, а днем местами прошумят короткие летние дожди с грозами. Ночью и утром слабые туманы. Ветер северной четверти слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12°C…+17°C, днем – +24°C…+29°C. В начале следующей недели сохранится вполне теплая летняя с короткими грозовыми дождями погода. В середине недели похолодает.

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