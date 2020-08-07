Путин и Лукашенко по телефону обсудили задержание россиян в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как отмечается, стороны обсудили недавнее задержание россиян на территории Республики Беларусь. Политики выразили уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания.