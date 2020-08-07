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Путин и Лукашенко по телефону обсудили задержание россиян в Беларуси
07.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Как отмечается, стороны обсудили недавнее задержание россиян на территории Республики Беларусь. Политики выразили уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания.
Российский лидер заявил Лукашенко, что Москва заинтересована в том, чтобы в Беларуси сохранялась
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Политики выразили уверенность, что ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания.
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